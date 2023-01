Attualità

Rimini

| 09:56 - 02 Gennaio 2023

Nella gallery il messaggio della Tabaccheria al fortunato vincitore.

Il Superenalotto bacia un fortunato avventore di una tabaccheria riminese. La lotteria "Super Natale", nella Tabaccheria Cangini di via Tommaseo, è stato estratto un premio da 20mila euro. Ancora non è nota l'identità del vincitore. I titolari della tabacchieria, felici per la buona sorte del fortunato cliente, invitano tutti a controllare il codice di gioco estratto. "Come prossimo obiettivo puntiamo al 6 da 340 milioni di euro" dicono i titolari.