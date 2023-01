Studentessa riminese maga del gelato: i complimenti del sindaco

Attualità

| 09:14 - 02 Gennaio 2023

Laura con il Sindaco di Rimini - nella gallery la partecipazione alla Fiera del gelato.

Laura Pezzuol, 13 anni, studentessa dell'istituto Marvelli di Rimini sul podio della Fiera del Gelato Mig di Longarone. La giovane, insieme al padre e alla sua maestra gelataia Silvia Wdowiak, ha presentato la sua prima ricetta interamente creata da lei. 'La nettarina romagnola' si è classificata come "Miglior creatività editoriale della presentazione". La fiera si è svolta il 27 e 28 novembre scorsi. Laura, sempre con la sua maestra gelataia, ha partecipato anche alla gara di granita siciliana conquistando il secondo posto. Singolarmente ha anche concorso alla gara di praline al cioccolato. Per lei grandi complimenti dai maestri cioccolatieri sia per il prodotto ma anche per la sua giovane età e per la fantasia messa nella creazione del cioccolatino.



Laura è "figlia d'arte". I genitori gestiscono "028 al quadrato' un'attività di gastronomia in via Marecchiese 202 a Rimini. "La passione di Laura per il mestiere di chef è nata grazie alla nostra attività" racconta orgoglioso il padre Robbie "dove lei, nel periodo estivo, ha sempre passato molto tempo mostrando prima la sua curiosità su quello che facevamo ed in seguito volendo provare anche lei ad aiutarci ed a sperimentare le ricette che più le piacevano".



Pochi giorni prima della fine dell'anno Laura ha incontrato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che si è complimentato per i traguardi raggiunti. "E stato un momento emozionante" racconta ancora Robbie "il sindaco si è mostrato molto interessato al percorso di Laura all'interno dell'attività di famiglia. Un bell'esempio per tutti i ragazzi con la passione per la cucina a tutto tondo." Alla vigilia dell'anno nuovo il sindaco ha ricambiato la visita "Lo avevamo invitato a venirci a trovare nella nostra gastronomia" dice Robbie "e il 31 è venuto con la sua famiglia. Una bella sorpresa per noi e per Laura".