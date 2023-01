Riccione: furto a casa dell'ex sindaco Imola, casa devastata

Cronaca

Riccione

| 16:04 - 01 Gennaio 2023

Daniele Imola.

Furto nella notte di Capodanno a casa dell’ex sindaco di Riccione Daniele Imola: ignoti si sono introdotti nell’abitazione approfittando dell’assenza della famiglia: Imola è titolare del “Taca Banda”, locale dove aveva organizzato la cena del Capodanno. “Poi torni a casa in piena notte dopo 14 ore di lavoro e trovi la casa devastata dai ladri” questo lo sfogo dell’ex sindaco sui canali social.

“Prima ancora del valore vedere tua moglie piangere come una bambina perché quello che hanno portato via erano tutte cose sue a cui teneva anche affettivamente ti tira a terra” continua.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Lo sfogo è sentore del dolore e della rabbia di Imola che fa un appello alle istituzioni: “A Daniela Angelini - sindaca di Riccione - e a Oreste Capocasa - assessore alla Sicurezza - chiedo di continuare a insistere e tenere la sicurezza al primo posto del vostro impegno pubblico perché c'è ancora tanto da fare per contrastare tutte le devianze accumulate in questi anni” conclude.