Rimini: fiamme in via Rosaspina durante il pranzo di Capodanno, inquilini in strada

Cronaca

Rimini

| 15:38 - 01 Gennaio 2023

Incendio in via Rosaspina.

Incendio quest’oggi, 1° gennaio, in via Rosaspina, al civico 10, verso l'ora di pranzo. Le fiamme sono partite da un appartamento al primo piano di una palazzina, per cause ancora in corso di accertamento. Accortisi dell’incendio, alcuni abitanti dello stabile si sono rifugiati in strada in preda al panico, mentre i Vigili del fuoco, intervenuti con tre unità operative, unitamente alla Polizia e il 118 per precauzione, si sono adoperati ad estinguere il rogo: fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i danni sono da quantificare. L’appartamento, abitato da una signora che sembra soffra di problemi psichici, è stato evacuato.