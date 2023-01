Capodanno Santarcangelo, in migliaia hanno salutato l’arrivo del 2023 in piazza Ganganelli

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:07 - 01 Gennaio 2023

Il capodanno in piazza a Santarcangelo.

Una piazza Ganganelli gremita e vivace quella che ieri sera a Santarcangelo ha salutato l’arrivo del 2023. Dai ristoranti e dalle case private, in migliaia si sono dati appuntamento sotto l’Arco per festeggiare la mezzanotte: dopo il saluto della sindaca Alice Parma è iniziato il countdown che ha scandito il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno e si è concluso con lo spettacolo pirotecnico.



La festa è poi proseguita all’insegna della musica di Bradipop e Melodj Mecca: grande presenza di pubblico nelle postazioni delle due storiche discoteche riminesi dove si sono alternati i dj Magi, Meo e Steve, Alex Erre e Sanco che hanno accompagnato i festeggiamenti fino a tarda notte. Molto apprezzate anche le proposte musicali dei locali del centro commerciale naturale, in particolare dove in tanti hanno deciso di proseguire la serata.



Un grande ritorno di pubblico, dunque, che testimonia la voglia di tornare alla normalità dopo due anni di pandemia: un pubblico di famiglie, bambini, ragazzi ma anche giovanissimi attirati da proposte musicali per tutti i gusti e le età.

Nulla di rilevante da segnalare da parte della Polizia Locale della bassa valle, che insieme alle forze dell’ordine ha presidiato la manifestazione con sei agenti impegnati in un turno straordinario dall’1 alle 7 del mattino.



“Scambiarsi tutti insieme gli auguri di buon anno di nuovo in piazza e in presenza e tornare a condividere la festa di Capodanno è stata una grande emozione per tutti – dichiara la sindaca Alice Parma – per questo ringrazio chi ha collaborato con l’Amministrazione comunale per la riuscita dell’evento, a partire da Città Viva e tutte le attività economiche che hanno partecipato all’evento, le due discoteche Bradipop e Mecca che hanno assicurato a tutti una festa divertente e vivace. Infine, ringrazio gli agenti della Polizia locale e le forze dell’ordine per il costante presidio a garanzia di un corretto svolgimento della manifestazione”.



Soddisfazione anche dal presidente di Città Viva, Alex Bertozzi, per un evento che ha registrato le grandi presenze del pre pandemia e riempito i locali del centro.