Rimini, per l'Epifania torna la Befana Borgo Run

Rimini

| 13:35 - 01 Gennaio 2023



La Befana arriva di corsa, come tradizione, nel Borgo San Giuliano. Befana Borgo Run il 6 gennaio propone una simpatica rivisitazione della tradizionale befana sollecitando una piccola attività fisica, da condividere con tutta la famiglia, con una finalità benefica. Un facile percorso nel dedalo delle stradine del caratteristico Borgo San Giuliano, chiuso al traffico per l'occasione, alla ricerca delle befane e delle loro caramelle.



Per partecipare basta dotarsi di abbigliamento comodo e presentarsi, per l'iscrizione, la mattina del 6 gennaio (dalle ore 10:30) presso il "Giardino Archeologico" posto su viale Tiberio (di fronte al civico n.11). L'intero incasso delle iscrizioni sarà devoluto in beneficienza.



Al termine della manifestazione sono previsti premi offerti dai commercianti del Borgo San Giuliano che saranno estratti a sorte tra tutti gli iscritti nonché un super Premio Speciale in materiale scolastico alla rappresentanza della scuola più numerosa offerto da La Società de Borg, che organizza l'evento in collaborazione con Rimini Marathon, Grip Events.



Apertura iscrizioni: dalle ore 10:00 alle 11:00. Partenza ore 11.15 / premiazioni ore 12.15.



La quota individuale di partecipazione (€ 3,00) sarà interamente devoluta per iniziative di solidarietà.