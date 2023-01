Rimini, la festa prosegue dopo Capodanno: gli eventi fino all'8 gennaio

Eventi

Rimini

| 13:33 - 01 Gennaio 2023

Capodanno a Rimini GALLINI.



1° gennaio 2023 ore 17,30 - 3 e 4 gennaio ore 20,30

Rimini, Teatro Galli

Opera lirica di Capodanno: La Traviata



Ad inaugurare il nuovo anno dal palcoscenico del Teatro Galli è 'La Traviata' di Giuseppe Verdi. Ad esibirsi il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli Aps accompagnato dall'Orchestra da camera di Rimini diretta dal M° concertatore Stefano Pecci. Maestro del coro Marcello Mancini. Regia di Paolo Panizza.



Fino al 6 gennaio 2023

Rimini, chiostro della biblioteca Gambalunga

Rimini cos'è



Una videoproiezione immersiva proiettata sulle tre pareti del portico del cortile della Biblioteca, che racconta in 8' la storia per immagini di Rimini negli ultimi due secoli. La proiezione è visibile gratuitamente tutti i giorni da venerdì 30 dicembre a venerdì 6 gennaio, dalle ore 16 alle 19.



domenica 1° gennaio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Whitney. Una voce diventata leggenda



Un film di Kasi Lemmons, celebrazione gioiosa, emotiva e straziante della vita e della musica di Whitney Houston, la più grande cantante pop R&B di tutti i tempi. Un viaggio dall'oscurità alla super celebrità.



3, 4 gennaio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Eo



Un film di Jerzy Skolimowski, vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes, e selezionato per rappresentare la Polonia agli Oscar, è la storia di un asino di nome EO, che liberato da un circo polacco inizia un viaggio attraverso l'Europa fino a giungere in Italia, incontrando e conoscendo le gioie e i dolori dell'umanità più varia. Con una lente d'ingrandimento, mediata dalla dolcezza dei suoi occhi, EO (pronunciato 'I-hoo' come il nome onomatopeico del raglio dell'asino protagonista) ci fa vedere le assurdità dell'essere umano e la sua pochezza. Orario: martedì 3 gennaio – ore 21.00; mercoledì 4 gennaio – ore 17.00 e 21.00



dal 5 all'8 gennaio 2023Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Una voce fuori dal coro



Un film di Yohan Manca, proposto giovedì 5 gennaio alle ore 21 in versione originale francese con sottotitoli in italiano. L'opera e il canto di Pavarotti rappresentano la chiave di crescita per un adolescente intrappolato in un contesto difficile, ben evocato dal vivido affresco familiare di un regista francese all'esordio. Orario: giovedì 5 gennaio - ore 21.00 versione originale sottotitolata; venerdì 6 e sabato 7 gennaio - ore 17.00 e 21.00; domenica 8 gennaio - ore 21.00



venerdì 6 gennaio 2023

Sala del Giudizio, Museo della Città di Rimini

Semplici e un po' banali

Il meglio di Mina - Celentano



Nell'occasione dell'85esimo compleanno di Adriano Celentano e per omaggiare la coppia d'oro della canzone italiana, una super band e le due voci di Cristina Di Pietro e Alberto Bastianelli sul palco. In scaletta i più grandi successi del duo e della Tigre di Cremona e del Molleggiato.



Voci Cristina Di Pietro e Alberto Bastianelli; viola Aldo Maria Zangheri; chitarra, basso e elettronica Massimo Marches; pianoforte Marco Mantovani; arrangiamenti Marco Capicchioni. Ore 17.30 Ingresso a pagamento Prevendita sul circuito Liveticket



venerdì 6 gennaio 2023

Rimini, Chiesa dell'istituto Maccolini, Via Massi d'Azeglio 5

Cori sotto l'Albero

Incanto Di Natale



Un itinerario musicale attraverso i paesi del mondo.

Gruppo Corale e Strumentale L. Benizzi. Direttore Pietro Ceccarelli

Ore 16.00



venerdì 6 gennaio 2023

Le Befane Shopping Centre, via Caduti di Nassiriya, 20 – Rimini

Lotteria di Natale IOR



A Natale vinci per aiutare: Lotteria solidale a sostegno dei progetti di ricerca contro il cancro dell'Istituto Oncologico Romagnolo. Durante il pomeriggio la Befana IOR distribuirà caramelle ai bambini presenti al Centro Commerciale Le Befane (piazza Unieuro) e racconterà loro delle fiabe. Alle ore 17 ci sarà l'estrazione dei 22 premi in palio in questa 23° edizione. I biglietti sono in vendita il giorno stesso della festa al Centro Commerciale le Befane, al prezzo di 2,50€ l'uno.



sabato 7 gennaio 2023

Rimini, per le stradine del Borgo San Giuliano

Natale nel Borgo San Giuliano

La Pasquella



Una manifestazione tipica della tradizione romagnola e marchigiana. I Pasqualotti, vestiti di tutto punto con la classica "capparella" e rappresentati dal gruppo di canto popolare "Nun ai sem", animeranno le vie del Borgo con canti di questua, tipici della tradizione contadina, augurando la buona sorte per il nuovo anno. Dalle ore 16.00 in poi. A cura dell'Associazione Circolo Acli San Giuliano.



domenica 8 gennaio 2023

Rimini, teatro Tiberio

Natale nel Borgo San Giuliano

Melodie del Borgo



Un concerto musicale diretto dal Maestro e pianista Benedetto Franco Morri. Sarà presente, con il suo sax, il Maestro Giuseppe Grasso, la Soprano Paola Tiraferri e, per la prima volta anche la Cantautrice Riminese Cristina Macchiavelli. Con la partecipazione del violoncellista Alberto Casadei. Nel segno del Natale e del suo messaggio di fraterna solidarietà, il ricavato netto dello spettacolo verrà interamente devoluto in beneficenza. Ore 16.00 Ingresso a offerta libera



domenica 8 gennaio 2023

Rimini, Teatro A. Galli

Gran Concerto dell'Epifania - La vita è tutta musica(l)

Banda Città di Rimini, diretta dal M° Jader Abbondanza



Il Capodanno più lungo del mondo si conclude con un viaggio tra i principali Musical in originali arrangiamenti per banda che hanno fatto conoscere nel mondo questo genere musicale.

A cura della Filarmonica città di Rimini. Ore 17.30 Ingresso gratuito su prenotazione con messaggio whatsapp al numero 3316468363 dal 1° gennaio 2023.



domenica 8 gennaio 2023

Rimini, Teatro Galli, Bar Grifone

Colazione al Teatro Galli

Una deliziosa colazione gourmet nella meravigliosa cornice del bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini.



venerdì 6 gennaio 2023 e per tutto il periodo delle festività

Rimini, sinistra del porto, Ponte della Resistenza

Epifania sul Ponte dei Miracoli



Nel giorno dell'Epifania dal lungoporto si può assistere al corteo navale e all'adorazione dei Magi davanti alla Sacra Rappresentazione della Natività. I Re Magi giungono in corteo a bordo di antiche imbarcazioni tipiche locali, portando i doni al Bambino Gesù. L'evento, accompagnato dai canti natalizi del Coro Polifonico e dallo spettacolo delle fontane luminose, rendono l'atmosfera particolarmente suggestiva. Al termine la Parrocchia di San Giuseppe al Porto offre vin brulè e ciambella per tutti. Evento gratuito a cura dell'Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazioni della marineria di Rimini.

Ore: 16.30.