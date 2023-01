Meteo, a Rimini il 2023 inizia con nebbia e temperature sopra media

Attualità

Rimini

| 13:18 - 01 Gennaio 2023

Poggio Torriana PH ANTONIOLI.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 01/01/2023 ore 12:00



Lunedi’ 2 gennaio



Stato del cielo e precipitazioni: al mattino ampi spazi di sereno nell’entroterra, mentre sulle aree costiere e di pianura saranno probabili foschie dense e locali banchi di nebbia in graduale dissolvimento con parziali schiarite. Nel corso delle ore pomeridiane aumento della nuvolosità con nuova formazione di nebbie in prossimità della costa in serata.



Temperature: ancora superiori alla media climatologica del periodo, con valori minimi compresi tra 6 e 9 gradi. Massime in lieve aumento, attorno a 12 / 13 gradi sulla costa e fino a 15 gradi nell’entroterra.



Venti: deboli variabili con locali rinforzi da Sud-Ovest nell’entroterra.



Mare: da quasi calmo a poco mosso.



Attendibilità: alta.



Martedi’ 3 gennaio



Stato del cielo e precipitazioni: tra nuvoloso e molto nuvoloso con foschie dense a tratti persistenti e aumento della nuvolosità nella seconda parte di giornata con cielo fino a coperto.



Temperature: ancora superiori alla media climatologica del periodo, con valori minimi in lieve aumento e compresi tra 7 e 9 gradi. Massime in leggera flessione, comprese tra 11 e 13 gradi.



Venti: deboli variabili.



Mare: quasi calmo.



Attendibilità: alta.



Mercoledi’ 4 gennaio



Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza coperto con foschie dense a tratti persistenti.



Temperature: ancora superiori alla media climatologica del periodo, con valori minimi in lieve aumento e compresi tra 8 e 10 gradi. Massime pressoché stazionarie, comprese tra 11 e 13 gradi.



Venti: deboli variabili.



Mare: quasi calmo.



Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: tempo stabile anche nella seconda parte di settimana, con cieli spesso nuvolosi e presenza di foschie dense e banchi di nebbia. Le temperature, in lieve aumento giovedì 5, tenderanno poi a calare leggermente durante il fine settimana dell’Epifania, mantenendosi però ancora superiori alla media climatologica del periodo.



