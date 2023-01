Ruba giubbotti da 200 euro a Le Befane e aggredisce il vigilante: arrestato

Cronaca

Rimini

12:33 - 01 Gennaio 2023

Archivio.





Ieri pomeriggio (sabato 31 dicembre) un 20enne magrebino è stato arrestato, per l'ipotesi di reato di rapina impropria, dopo un colpo fallito al centro commerciale Le Befane di Rimini. Poco prima delle 14 il giovane ha cercato di fuggire da un negozio, portando con sè due giubbotti del valore di 200 euro e spintonando il vigilante che era intervenuto per fermarlo. Quest'ultimo è riuscito comunque ad avere la meglio e a bloccare il ladro, che è stato affidato alla Polizia, intervenuta sul posto con una pattuglia. Il 20enne sarà processato per direttissima nella mattinata di domani (lunedì 2 dicembre).