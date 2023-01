Pennabilli: il grande braciere illumina e riscalda un Capodanno di grande partecipazione

Attualità

Pennabilli

| 11:01 - 01 Gennaio 2023

Il grande braciere in piazza a Pennabilli PICCININI.



Pennabilli ha salutato l'arrivo del 2023 con il rito del grande braciere in piazza Vittorio Emanuele II. Sono stati bruciati 28 quintali di legna per mandare in cenere, idealmente, i brutti ricordi e le disavventure del 2022, facendo spazio alle speranze per un nuovo anno di felicità e serenità. La partecipazione all'evento, organizzato da pro loco e da alcuni ragazzi del luogo, è stata significativa, ai cittadini pennesi si sono unite persone da tutto il territorio riminese e anche da fuori provincia. Dalla pro loco rimarcano con soddisfazione la riuscita della festa di Capodanno, animata dai dj set e anche dal videomapping con la proiezione del countdown di accompagnamento al 2023. Oltre al grande falò, non è mancato il rito del bacio sotto al pergolato della buona sorte, allestito con vischio e uva. I balli si sono protratti fino alle tre di mattina, poi la festa si è spostata al teatro Vittoria. (r.g.)