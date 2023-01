Capodanno: cassonetti mandati in fiamme, una decina di interventi dei pompieri

Cronaca

Rimini

| 10:01 - 01 Gennaio 2023

Nel bilancio di Capodanno ci sono anche 14 interventi dei Vigili del Fuoco. Un numero tutto sommato contenuto di interventi, dalle 20 alle 8 di questa mattina (domenica 1 gennaio), la maggior parte per spegnere piccoli incendi di cassonetti, causati o dall'imprudenza o dallo scarso senso civico di qualche persona, che ha cercato di divertirsi, gettando petardi all'interno dei cassonetti. Non si sono registrati gravi danni. C'è stato anche qualche intervento per ascensori bloccati, come da routine giornaliera per i Vigili del Fuoco.