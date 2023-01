Riccione: corsa alla presidenza della Polisportiva, si candida il professore Franceschetti

Attualità

Riccione

| 09:55 - 01 Gennaio 2023

Stadio del nuoto di Riccione.



Il prossimo 10 gennaio si terrà l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente della Polisportiva Comunale di Riccione. Uno dei candidati si presenterà ufficialmente alla stampa dopodomani (martedì 3 gennaio), al bar pasticceria Lievita di via Emilia a Riccione: si tratta di Francesco Franceschetti, professore universitario del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita di Rimini, residente nella Perla Verde. Come aveva anticipato il Corriere Romagna, Franceschetti sarebbe il candidato "apolitico", mentre il suo rivale dovrebbe essere Michele Nitti, della sezione Master di nuoto. Un nome che troverebbe l'appoggio, secondo quanto riportato dal quotidiano, sia del Partito Democratico che dei partiti di minoranza.