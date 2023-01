Rimini, grande pienone a Capodanno: incantano i fuochi d'artificio a Castel Sismondo

Attualità

Rimini

| 08:13 - 01 Gennaio 2023

I fuochi d'artificio a Castel Sismondo PH ELISA DRUDI.



Lo spettacolo pirotecnico di Castel Sismondo è stato il momento più emozionante della lunga serata di San Silvestro per le vie del centro storico di Rimini, ore di festa che hanno visto scendere nelle piazze e nelle vie tantissimi cittadini e turisti.



Quest'anno niente concerto di piazza Fellini, dopo anni in cui, pur con la rinuncia al capodanno in diretta Rai, Rimini ha puntato su un artista musicale di spessore per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo. "Il Capodanno più lungo del mondo", nella sua edizione 2022-23, non ha però fallito l'obiettivo. Piazza Cavour ad esempio era gremita in ogni centimetro quadrato e ha ballato trascinata dai dj del Paradiso. Certo non è mancato il comportamento irresponsabile di qualche giovane che, facendosi prendere dall'euforia, si è arrampicato sui monumento storici. Ombre sulle luci di un Capodanno che costituisce una boccata d'ossigeno per tutto il tessuto economico della città. Alberghi quasi pieni, tanti turisti in giro. Il centro storico già nel pomeriggio del 31 dicembre si è riempito, grazie alle temperature miti e al sole.



Oggi (domenica 1 gennaio 2023) la festa prosegue con il rito del bagno di Capodanno davanti al Presepe di sabbia a Torre Pedrera e alla spiaggia libera di Piazzale Boscovich a Marina Centro, mentre al teatro Galli c'è la lirica: in scena la Traviata.



ric. gia.