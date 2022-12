Calcio giovanile, Gabicce Gradara: per gli Allievi di Iachini botto di fine anno

Sport

Gabicce Mare

| 18:22 - 31 Dicembre 2022

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.





In campo in settimana solo la squadra Allievi del Gabicce Gradara per una partita di recupero.



ALLIEVI



Gabicce Gradara - Pol.Cagli Sport Associati 8-0



Gli Allievi di mister Iachini in campo chiudono in bellezza l'anno sul campo amico con una gara dominata senza mai correre rischi. Dopo diverse occasioni fallite finalmente al 25' Pataracchia mette in movimento Magi Samuele che crossa per Magi Filippo che davanti al portiere non sbaglia 1-0. Al 33' palla da Bergamini a Magi Filippo che lancia dalla parte opposta Sarli che supera l'estremo estremo difensore con un pallonetto: 2-0.



Al 2' del secondo tempo cross di Magi Samuele per la testa di Magi Filippo per il 3-0; al 17' Sarli salta l'uomo, va sul fondo, crossa per Magi Samuele che manda il suo tiro sulla traversa la palla gli ritorna sulla testa e questa volta non sbaglia il 4-0. Al 31' si libera al limite dell'area Semprini che lascia partire un tiro che si infila in rete: 5-0. Al 34' Bergamini in area salta l'uomo ma viene atterrato: l'arbito assegna il rigore che lo stesso Bergamini non fallisce: 6-0.



Al 37' Sciuto lancia Mboup in contropiede, il tiro viene ribattuto sui piedi di Bergamini che rimette in mezzo ancora per Mboup che questa volta fa centro. 7-0. Al 38' contropiede che parte da Della Costanza, palla a Bergamini che mette in mezzo per Magi Filippo a segno il trsi personale l'8-0 finale.



Prossima partita Gabicce Gradara-Atletico Gallo (giorno da definire: sabato 7 o domenica 8 alle ore 11).



GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini (37'st Pontellini), Del Bene (35' st. Rossi Giacomo), Sciuto, Rossi Manuel, Semprini, Magi Samuele (23'st Mboup), Pataracchia (31'st Guidi), Bergamini (39'st Bastianelli), Sarli (31'st Della Costanza). All. Iachini.