Attualità

Misano Adriatico

| 15:19 - 31 Dicembre 2022

Can Yaman con il titolare del ristorante Andrea Fabbri.



Can Yaman, celebre attore e modello turco, si trova in questi giorni a Riccione, per trascorrere alcuni giorni di relax, in pausa dal set. Dopo una tappa a Roma, Yaman si è trasferito in Romagna e ieri sera (venerdì 30 dicembre) ha cenato al ristorante "Riviera Mare" di Misano. L'attore originario di Istanbul non si è sottratto all'abbraccio delle fan, prestandosi a selfie e autografi.