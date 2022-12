Segnalazione del lettore, gatto smarrito: 'Aiutateci a ritrovarlo'

Attualità

Rimini

| 14:52 - 31 Dicembre 2022

La gattina Sleepy.



Riceviamo e pubblichiamo da un lettore questa segnalazione su un gatto scomparso a Canonica.



"Sleepy è una gatta bianca e nera sterilizzata, segni particolari zampette bianche e senza coda.



È sottoposta a cure mediche quotidiane. Il 27 dicembre una ditta è venuta a casa nostra per un trasporto e ritiro di un divano. Abitiamo a Canonica. La nostra gatta era in casa fino alle ore 17 circa, è uscita solamente quando abbiamo aperto agli addetti che portavano di sopra il divano nuovo. Da quella sera ad oggi 31 dicembre non l'abbiamo più vista, temiamo che possa essere salita sul furgone trasporto. Chiediamo aiuto alla popolazione della provincia di Rimini affinché ci contattino per qualsiasi avvistamento, la nostra gattina potrebbe essere finita ovunque. Grazie, aiutateci a ritrovarla



Daniele 349 269 7045"