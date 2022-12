Calcio RSM, è ufficiale: è Thomas Manfredini il nuovo mister de La Fiorita

Sport

Repubblica San Marino

| 14:26 - 31 Dicembre 2022

Thomas Mandredini (Foto FSGC).

Confermata la indiscrezione di Altarimini.it. E' Thomas Manfredini il nuovo allenatore de La Fiorita. Lo ha annunciato il club del Titano con un comunicato stampa.



L’ex difensore che può vantare 350 presenze nei professionisti, di cui 200 in Serie A con le maglie di Udinese, Atalanta, Genoa e Sassuolo, assumerà la guida tecnica della formazione gialloblù dalla prossima settimana, con debutto in panchina fissato per sabato prossimo nello scontro al vertice con il Tre Fiori.



Le strade de La Fiorita e del nuovo tecnico si ritrovano, dopo l’esperienza nel campionato 2018-2019, quando Manfredini, dopo una lunga carriera ad alti livelli, scelse il club di Montegiardino per tornare a giocare dopo un brutto e difficoltoso infortunio al tendine d’Achille.



Manfredini, al debutto come allenatore, sarà affiancato da Emanuele Pessina, tecnico di lunga esperienza sulle panchine di Promozione e Prima Categoria di Marche ed Emilia-Romagna.