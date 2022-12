Basket Promozione, Bellaria tessera il totem Charlie Foiera

Sport

Bellaria Igea Marina

| 19:18 - 30 Dicembre 2022

Il pivot Charlie Foiera.

Regalo di Natale imprevisto sotto l’ Albero del Bellaria Basket. Si tratta di 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 '𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞' 𝐅𝐨𝐢𝐞𝐫𝐚 classe 1975 da Cesena dove oltre ad essere nato ha iniziato la sua carriera cestistica, fino ad arrivare in A1. E' il ritorno del tutto inatteso di un giocatore che ha fatto storia nella società bellariese dopo aver infiammato gli spalti della serie A.



Fresco Campione Europeo Over 45, Charlie ha fatto questa scelta proprio per riprendere gli allenamenti in vista della prossima edizione prevista nell’estate 2023. Giocare quindi in un campionato come la Promozione, per lui semplice, era l’ideale. Tornare poi dove nel 2019 vinse il campionato di serie D (e giocò l’anno successivo in C Silver, fino alla sospensione per pandemia) è un dolce amarcord.



"Il momento non è dei migliori - spiega il presidente Paolo Borghesi - abbiamo tre ragazzi fuori almeno due mesi per infortunio, ci serviva qualche rinforzo e Charlie è il primo di altri con cui siamo in trattativa. Ritrovare un giocatore che è stato con noi tre anni fa ci gratifica perché significa che abbiamo lasciato un buon ricordo. Non rinneghiamo la linea green che stiamo perseguendo, anzi un totem come Foiera sarà molto d’aiuto per la crescita dei nostri giovani".



Dal 4 gennaio si riprenderà a sudare in palestra e la squadra di coach Ricciotti, accoglierà a braccia aperte questo giocatore di extra lusso per la categoria. Il primo appuntamento sul parquet a Forlì il 16 gennaio, per vedere Foiera in campo bisognerà attendere il 27 gennaio alle ore 21,00 nel derby contro la Santarcangiolese.