Calcio RSM, sarà Thomas Manfredini il nuovo tecnico de La Fiorita

| 18:34 - 30 Dicembre 2022

Thomas Manfredini ai tempi de La Fiorita da calciatore (Foto FSGC).

Sarà Thomas Manfredini il tecnico de La Fiorita? Pare proprio di sì stando ai rimors di mercato che rimbalzano dal Titano. L'annuncio verà dato probabilmente nella giornata di sabato, ultimo giorno dell'anno.

Manfredini, classe 1980, una lunga carriera alle spalle da calciatore ai massimi livelli - Fiorentina, Atalanta, Bologna, Genoa, Sassuolo - nel ruolo di terzino sinistro e poi di difensore centrale, ha militato anche nel Rimini in serie B. Nel gennaio 2019 Manfredini, che si è stabilito in Riviera alla fine della carriera, ha vestito la maglia de La Fiorita che ora gli ha proposto questo incarico da tecnico. In ballottaggio con Manfredini a quanto pare c'era un altro allenatore italiano ben conosciuto sul Titano, Gianni D'Amore.

Manfredini prenderà il posto di Oscar Lasagni.