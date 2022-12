Capodanno Rimini, esplode la festa in piazza Cavour con la Reunion Paradiso

Attualità

07:56 - 31 Dicembre 2022

Tutto è pronto a Rimini per l'edizione 2022-23 del Capodanno più lungo del mondo. Piazza Cavour sarà uno dei luoghi centrali della festa: dalle 18 alle 22 si esibiranno infatti i talenti della consolle dell'Academy Deejay Crew diretta da Max Monti, storico dj che con il progetto ‘Gam Gam’ ha fatto ballare il mondo intero; a seguire la City band Music Academy Young. Dalle 22 invece prenderà il via la "Reunion Paradiso", un evento che vuole celebrare un locale che ha fatto la storia del clubbing italiano. Michelino & Paolino Zanetti, Gianni Morri, Max Padovani e Paolo Nhe, affiancati da artisti internazionali, faranno ballare le tantissime persone attese in piazza Cavour, nell'ultima notte del 2022, al culmine di una settimana in cui il mondo della notte ha pianto tre gravi scomparse: Gabriele Piemonti, Enzo Zoffoli e Mike Clark.



"Emotivamente è stata una settimana complessa - racconta Paolo Gabriele, in arte Paolo Nhe - ma c'è positività. Siamo persone provate da questi lutti, ma siamo pronti: vogliamo portare luce in un momento di buio, di nebbia". "Con Gabriele Piemonti ho lavorato al Byblos, al Prince. Un imprenditore importante, una persona sana, pulita, forte", racconta Paolo Nhe, che ricorda anche Enzo Zoffoli, "punto di riferimento in tutti i locali in cui ha lavorato. Il direttore per eccellenza", e Mike Clarke. Per ciò che concerne lo storico, primo dj del Paradiso, Gabriele rievoca un ultimo aneddoto: "Ho sentito Mike dieci giorni fa. Lo avevamo invitato a una cena tra noi, ha declinato dicendo di non stare benissimo e che ci saremmo visti più avanti".



Il ricordo provoca commozione, ma i dj storici del Paradiso ribadiscono: la serata del 31 dicembre sarà un momento di grande divertimento per tutti, sia per chi sarà in consolle, sia per chi sceglierà di ballare in uno dei luoghi più caratteristici di Rimini. La festa del Paradiso proseguirà nell'anno nuovo, non solo il primo gennaio, ma anche per l'Epifania: "I ragazzi infatti hanno deciso di farmi una piacevole sorpresa - racconta Gabriele - infatti giovedì 5 gennaio verranno nel locale mio e di mia moglie Annalisa, il Ghetto46 di Villa Verucchio, per un lunghissimo aperitivo". Sarà dunque festa e una "Reunion Paradiso bis" anche nel locale dell'entroterra riminese, a partire dalle 19 fino alle 24.