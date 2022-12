Addio Mike Clark, storico dj del Paradiso e 'colonna' del negozio di dischi Dimar

Attualità

Rimini

| 16:49 - 30 Dicembre 2022

Mike Clark in consolle al Paradiso FACEBOOK.



In una settimana funestata da lutti che hanno colpito il mondo del divertimento notturno, si aggiunge un'altra dolorosa scomparsa: quella dello scozzese Mike Clark, storico dj del Paradiso.



Dopo gli addii a Gabriele Piemonti e Enzo Zoffoli, la notizia della scomparsa di Clark, in consolle al Paradiso dal 1973 al 1980, ma successivamente anche protagonista con un altro pezzo di storia del tessuto economico-sociale di Rimini, il negozio di dischi Dimar. Prima di entrare in consolle al Paradiso, era stato fonico per artisti e band internazionali. Ma soprattutto è stato un precursore come dj: agli albori di questa specifica professione, è stato uno di quelli che erano ribattezzati "metti dischi", operativi nei locali notturni dove si suonava musica dal vivo. "Il metti dischi" doveva praticamente coprire le pause delle band. Poi sono nati i Disc Jockey e Clark è stata una figura simbolo della professione, scrivendo un pezzo di storia della Rimini by Night.