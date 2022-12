Cattolica, l'ultimo saluto a Gabriele Piemonti: 'La festa non è finita'

Attualità

| 16:51 - 30 Dicembre 2022

Funerali di Gabriele Piemonti.



Cattolica si è fermata questa mattina (venerdì 30 dicembre) per l'ultimo saluto a Gabriele Piemonti, storico imprenditore del mondo del notte, scomparso a 61 anni nel giorno di Santo Stefano (lunedì 26 dicembre) a Milano. La chiesa Pio X era gremita per l'ultimo saluto a una persona di grande gentilezza, sorriso e disponibilità d'animo, citando le parole spese dalla sindaca Franca Foronchi, nell'esprimere il cordoglio dell'intera comunità. In chiesa c'è stata grande commozione durante la splendida omelia che ha posto l'accento sulla natura del romagnolo, di indole festosa, sempre pronto a far festa. E quando essa finisce, rimane un vuoto, in apparenza. "Per molti di voi la festa è finita, ma non è così - ha incalzato il sacerdote - perché Gabriele ha iniziato la festa della vita eterna, quella a cui ci conduce l'amore, come ci insegna Gesù Cristo". Altri momenti di grande partecipazione emotiva sono stati gli interventi della moglie Ambra Orfei e del fratello Andrea.