Malore alla guida, automobilista si schianta contro un'abitazione: è grave

Rimini

| 16:14 - 30 Dicembre 2022

Il luogo dell'incidente: via Montescudo, Rimini.

Stava percorrendo via Montescudo intorno alle 15:30 di oggi (30 dicembre) quando inspiegabilmente, all'altezza del civico n.80, ha perso il controllo del proprio veicolo - una Citroen bianca - andandosi a schiantare contro i cancelli di una casa. L'uomo, sulla cinquantina, nell'impatto ha perso subito conoscenza ed è stato trasportato verso l'Ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità da parte dei sanitari del 118, giunti con ambulanza e automedica al seguito. Si è inoltre reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per poter estrarre l'uomo dall'abitacolo della vettura. Il traffico, in un punto così cruciale per la circolazione, è andato in tilt: la Polizia Locale, giunta sul posto per la gestione, ha provveduto alla chiusura del tratto di via Montescudo in direzione mare-monte convogliando il traffico sulla vicina via Taro.