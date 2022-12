Riccione, maratona in consiglio comunale per approvare il bilancio. 'Tariffe dei servizi invariate'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:23 - 30 Dicembre 2022

La giunta comunale di Riccione.







Al termine di una 'maratona' di otto ore, il consiglio comunale di Riccione ha approvato ieri sera (giovedì 29 dicembre) il piano triennale degli investimenti, il documento unico di programmazione e soprattutto il bilancio triennale di previsione 2023-25. La sindaca di Riccione Daniela Angelini risponde all'opposizione, definendo la propria giunta come "la giunta dei fatti, della sostanza" ed esprimendo la convinzione di far ripartire la città. Nel dettaglio, evidenzia, "Faremo alcune grandi opere, necessarie, perché Riccione si è fermata: la dobbiamo rilanciare, anche in chiave turistica, penso alla radicale riqualificazione dell’area del centro e del porto, ma faremo anche tante piccole opere per migliorare il decoro urbano di ogni quartiere. Piccole opere che vanno a soddisfare grandi bisogni, come vivere in luogo sicuro, di cui andare fieri e non doversene vergognare”.



La sindaca ha parlato di "bilancio solido e con i conti in ordine" e accusa l'opposizione di aver governato, gli anni scorsi, presentando "il solito libro dei sogni", con "progetti irrealizzabili che vengono rimandati anno dopo anno per poi essere riproposti con rendering più o meno rinfrescati".



Sulle accuse di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, la posizione della maggioranza è netta: "Nessun rincaro nonostante gli aumenti, dalle bollette al costo dei trasporti: non abbiamo aumentato le tariffe di alcun servizio a carico delle famiglie, dai servizi sociali a quelli scolastici, come mense e rette degli asili". Anche questo, prosegue, "a fronte di spese aumentate ed entrate invariate, è un investimento oneroso ma necessario per un’amministrazione che vuole essere attenta ai bisogni reali delle persone”.



Per ciò che concerne la sicurezza, l'amministrazione comunale ha disposto l'assunzione di dieci agenti della polizia locale ("potendo così aumentare il numero degli agenti in pattuglia di sera e di notte, a supporto delle altre forze dell’ordine, in particolare dei carabinieri") e il potenziamento degli strumenti di videosorveglianza.



I NUMERI DEL BILANCIO Nel dettaglio dei numeri del bilancio, sono 179 i milioni di euro messi a bilancio in entrata e in uscita, con la previsione "di 25 milioni di euro di spese in conto capitale, ovvero investimenti, 67 per le spesa corrente, a fronte di 42 milioni di entrate tributarie e 16 extratributarie, 10 da trasferimenti e 21 in conto capitale". Per ciò che concerne gli investimenti, l'amministrazione ha stanziato 81 milioni di euro, 25 per il 2023.



Tra le opere programmate, spiccano innanzitutto i 5 milioni per la riqualificazione di viale Ceccarini, piazzale Roma e le aree limitrofe., evidenzia la sindaca. Oltre un milione viene previsto per riqualificare già dal 2023 la zona del porto canale ("), comprese anche le opere di dragaggio dei fondali (150mila euro). Interventi di riqualificazione per la viabilità e per il miglioramento del decoro urbano sono previsti in ogni quartiere della città di Riccione: circa un milione è previsto per gli interventi di ordinaria amministrazione mentre sono quasi due quelli destinati a Geat per la manutenzione straordinaria. Tra gli altri cantieri che verranno aperti, sono programmate le rotatorie che verranno realizzate nel 2023: via Frosinone-Statale (410 mila euro, già in corso di realizzazione), via Abruzzi-Statale (250mila). Altri interventi importanti sono il collegamento della zona artigianale di viale Piemonte con viale Udine ed a sua volta il collegamento di viale Udine verso la vecchia SS16.Il 2023 sarà l’anno della cosiddetta “messa a terra” dei finanziamenti del Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza). Per il recupero dell’ex mattatoio è prevista una spesa di un milione e mezzo per il 2023 (inizio della creazione di un centro di alta specializzazione per l’inclusione sociale). Per lo Stadio del nuoto, è prevista una nuova vasca per garantire l’attività libera durante le giornate di gara e la possibilità di ospitare anche altri eventi, nonché l’ampliamento del piano vasca per agevolare le manifestazioni sportive. L’amministrazione comunale lavora inoltre alla progettazione del centro per l’impiego, sempre grazie ai fondi del Pnrr intercettati. E sono inoltre in fase di appalto i lavori per la messa in sicurezza dei ponti su Rio melo (quello sulla Ss16), su via Castrocaro e su via Tortona., prosegue la prima cittadina.Sono in corso, inoltre, le progettazioni, grazie a fondi intercettati dal Pnrr (complessivamente per oltre 1 milione di euro): il percorso ciclopedonale sul Marano e la riqualificazione dell’ex polveriera, la riqualificazione delle aree commerciali come i viali Ceccarini, Gramsci e Dante, piazza Unità, oltre alle opere stradali e l’arredo urbano sul porto canale.", dichiara la sindaca, che aggiunge: