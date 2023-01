Dal Presidente Mattarella gli auguri a tutti i riminesi: ma è il suo 'doppio', Carlo Frisi

Attualità

Rimini

| 07:22 - 01 Gennaio 2023





È oramai una piacevole consuetudine, per il nostro portale, fare gli auguri di buon anno attraverso le simpatiche imitazioni di Carlo Frisi, geniale artista con trascorsi nella storica compagnia del Bagaglino. Come un anno fa, Frisi ha scelto di vestire i panni del Presidente Mattarella per il proprio, personale messaggio alla nazione. "Auguri a voi e alle vostre famiglie, un felice anno nuovo. State sereni, divertitevi come faccio io. Siate positivi, cioè ottimisti. Comunque e per sempre, viva l'Italia", dice nella clip pubblicata sui suoi canali social.



"Cari auguri a tutti gli amici di altarimini.it, da Carlo Frisi buon anno e un abbraccio di cuore. Speriamo di vederci presto", commenta, dimessi i panni di Mattarella, il noto imitatore, che proprio nel 2022 ha festeggiato i quarant'anni di carriera. "Il 2022 è stato un anno importante - spiega - non solo per questa ricorrenza, ma per la vera e bella ripartenza dopo gli anni del Covid. Quando ho cominciato la mia carriera, nell'agosto del 1982, chi avrebbe mai pensato di poter dire di festeggiare questo traguardo dei quarant'anni?". Auguri quindi a Carlo Frisi e auguri di cuore a tutti i nostri lettori.