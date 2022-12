Verucchio, l’Ufficio Postale torna all’orario pre-Covid e amplia gli spazi

Attualità

Verucchio

| 12:04 - 30 Dicembre 2022

Fila alle poste di Verucchio.

“In questi anni, sollecitazioni e contatti con Poste Spa sono stati assidui e costanti. Scambi di mail e fitti confronti telefonici con la Direzione sull’esigenza del nostro capoluogo di un’apertura quotidiana dell’attività e di una maggior sicurezza per l’utenza, oggi costretta ad attendere il proprio turno al freddo all’esterno sul ciglio di una strada piuttosto trafficata a due passi da Piazza Malatesta. Un’interlocuzione che ci ha visti farci portavoce anche della petizione attivata dalla popolazione e che ha visto e sta vedendo l’azienda molto attenta e sensibile: è stato infatti accolto il nostro suggerimento di trasferire l’ufficio in un luogo più ampio e sicuro dall’attuale e Poste Spa si è accordata con un privato titolare di un bello spazio nel cuore della stessa piazza che dovrebbe dare anche la possibilità di ampliare la gamma dei servizi per la popolazione. E oggi l’azienda ci annuncia la riapertura dell’ufficio sei giorni alla settimana”. E’ la sindaca Stefania Sabba ad annunciare la bella novità arrivata subito dopo Natale: “Rivelando che nei prossimi tre mesi saranno ripristinati progressivamente gli orari pre Covid, la direzione di Poste Spa ci ha comunicato che l’ufficio di Verucchio abbandonerà l’attuale orario ridotto a tre giorni settimanali e tornerà operativo dal lunedì al sabato a partire da lunedì 13 febbraio. Un annuncio molto atteso e ringraziamo i vertici dell’azienda per la disponibilità e l’attenzione che ci hanno sempre riservato, tanto che nel 2023 il servizio, oltre che ripristinato a cadenza quotidiana, sarà implementato grazie alla nuova collocazione dell’ufficio e a dotazioni aggiuntive”.