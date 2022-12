Attualità

Rimini

| 11:57 - 30 Dicembre 2022

Immagine di repertorio.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 23:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Rimini nord, in entrambe le direzioni, verso Pescara e Bologna.



Nella stessa notte, ma con orario 22:00-6:00, saranno chiuse le aree di servizio situate all'interno del tratto "Rubicone ovest" verso Pescara e "Rubicone est" in direzione di Bologna.