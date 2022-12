Rimini, si rifiutano di sottoporsi al controllo: ritirate due patenti e denunciate due persone

Cronaca

Rimini

| 11:34 - 30 Dicembre 2022

Immagine di repertorio.

Nella serata di giovedì 29 dicembre il personale della squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Rimini ha segnalato alla Prefettura due ragazze e due ragazzi perché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina e eroina. Una delle due ragazze è stata anche denunciata all’autorità giudiziaria perché, trovata in compagnia del ragazzo con l’eroina e avendo all'interno del veicolo una bottiglia in plastica con un foro circolare e parte di una cannuccia in vetro utilizzata per assumere lo stupefacente inspirandolo, si è rifiutata di sottoporsi ad accertamenti sanitari. Il veicolo di proprietà della conducente è stato pertanto sottoposto al sequestro amministrativo ai fini della confisca e la patente di guida stata ritirata.

Stessa sorte per un cittadino di San Marino che al momento del controllo manifestava sintomi compatibili con l’uso di sostanze stupefacenti assunte di recente e si è rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici, per questo motivo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida.