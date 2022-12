Volley femminile, Memorial Benvenuti: vince il Rubicone

Sport

Repubblica San Marino

| 11:16 - 30 Dicembre 2022

Il Rubicone In Volley.

Dopo il Memorial “Cassa”, tenutosi il 23 dicembre, il pala Casadei di Serravalle ha ospitato, mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre, il Memorial dedicato a Paolo Benvenuti, vicepresidente della Federazione sammarinese nonché ex giocatore e allenatore, scomparso il 16 aprile 2014. Aperto alle squadre femminili, ha visto la partecipazione della nazionale femminile sammarinese e di Figurella Rimini Volley (serie D), VTR SG Volley Rimini (serie C) e Rubicone In Volley (serie C). La vittoria, dopo una finale combattutissima, è andata al Rubicone In Volley che si è imposto alla VTR SG Volley al tie-break (25/23 21/25 12/25 25/20 15/12).



Primo set combattuto con la squadra di San Mauro Pascoli che la spunta nel finale rimontando dal 20/23. Il San Giuliano Volley parte meglio nel secondo parziale e costringe il Rubicone all’inseguimento senza che la sammauresi riescano mai ad agganciare le riminesi. Nel Terzo la SG domina ma subisce il prepotente ritorno delle avversarie nel quarto. Si va così al tie-break che sorride al San Mauro. La finalina per il terzo posto ha visto la Figurella Rimini prevalere sulla nazionale sammarinese per 3 a 0 (25/17 25/19 25/12).



La prima semifinale aveva visto confrontarsi la nazionale sammarinese e il Rubicone In Volley con le ospiti vincenti in tre set (25/10 25/20 25/19) e con le giovanissime titane competitive nel secondo e soprattutto nel terzo set quando, grazie ai muri dell’esordiente Giorgia Guerra e di Linda Ricciotti, si sono trovate anche avanti 15/13 prima di subire il ritorno delle avversarie. L’altra semifinale aveva sancito la vittoria della VTR SG Volley sulla Figurella Rimini sempre per 3 a 0 (25/21 25/23 25/20).



“Questo torneo ci è servito per dare il via al percorso della nazionale juniores che ha prestato diverse giocatrici alla nazionale maggiore. – Ha spiegato il Ct sammarinese Cristiano Lucchi. – Un percorso che ci porterà agli Europei Junior di Malta in aprile. Sapevamo non sarebbe stato facile affrontare squadre più rodate ed esperte ma, tutto sommato, quello che ho visto non mi è dispiaciuto. La squadra ha lottato e lavorato in difesa e contrattacco. E’ un gruppo, quello delle junior, ancora da assemblare e al quale fornire il sistema di gioco che ho in testa ma arriveranno pronte agli Europei”.



Albo d’oro del Memorial Benvenuti



2015 – Falco San Giovanni in Marignano (M)



2016 – Nazionale sammarinese (F)



2017 – Beach & Park San Marino (F)



2018 – Nazionale sammarinese (F)



2019 – Team 80 Gabicce (F)



2020 – non disputato



2021 – non disputato



2022 – Rubicone In Volley (F)