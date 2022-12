Capodanno: Cattolica diventerà una grande sala da ballo a cielo aperto

Eventi

Cattolica

| 11:02 - 30 Dicembre 2022

Piazza Roosevelt a Cattolica.

Fervono i preparativi a Cattolica per salutare l'arrivo del nuovo anno, poche ore e Piazza Roosevelt si trasformerà in una grande sala da ballo a cielo aperto grazie allo spettacolo "Hit Parade Party" realizzato da Radio Bruno, una delle emittenti radiofoniche più conosciute in Regione e non solo.



A partire dalle 22:00, sul palco si alterneranno Pigi Dj e Fausto Peppi, a seguire un concerto live che farà cantare e ballare i presenti sulle note delle canzoni più famose dagli anni 60 ad oggi. Prevista anche l'esibizione degli atleti e dei ballerini della "Stardust", una delle migliori compagnie di spettacolo e animazione presenti in Italia. Ai momenti musicali si intervalleranno spazi di animazione con lancio di gadget brandizzati e collegamenti in diretta con Radio Bruno. In Piazza Roosevelt, inoltre, saranno presenti anche delle aree ristoro. Alla mezzanotte previsto il tradizionale scambio di auguri con il brindisi sul palco alla presenza degli Amministratori.



"Quella di domani sera sarà una grande festa popolare - dichiara la Sindaca Franca Foronchi - dopo due anni di stop causa Covid come Amministrazione comunale abbiamo voluto fortemente questa iniziativa per dare l'opportunità di divertirsi in maniera gratuita ai nostri concittadini e a tutti gli ospiti che hanno deciso di soggiornare in città per queste feste. Il mio invito pertanto è quello di venire in Piazza a mezzanotte per salutare insieme il 2022 e l'arrivo del nuovo anno".



"Il format di evento che abbiamo pensato insieme a Radio Bruno - aggiunge Alessandro Belluzzi, Vice Sindaco e assessore al turismo - è stato concepito con l'idea proprio di una festa, divisa in più parti con protagonisti diversi attori, dai Dj, ai vocalist, alla live band, fino ai ballerini professionisti, il tutto sotto la direzione artistica di Andrea Prada un vero e proprio professionista nel mondo del divertimento. Chi verrà in Piazza Roosevelt domani sera potrà cantare e ballare le migliori canzoni che hanno fatto la storia della musica dagli anni 60 ai giorni nostri, l'invito pertanto è di non mancare".