Rimini, concerto di fine anno alle Befane con la star del web Lucilla

Eventi

Rimini

| 10:28 - 30 Dicembre 2022

Lucilla.

Chiude a suon di musica e divertimento il 2022 de Le Befane Shopping Centre di Rimini. Domani sabato 31 dicembre 2022 ultimo giorno dell'anno con Lucilla: oltre 200mila followers su YouTube, più di 17mila su Facebook e più di 12mila su Instagram. Lucilla - "sono Lucilla, vengo dal Sole, ed ogni tanto arrivo sulla Terra per far divertire tutti i bambini!" recitano i suoi profili social - popolarissima star del Web famosa per le sue canzoni e i suoi balli, sarà a Le Befane Shopping Centre di Rimini alle 15.00 per uno show gratuito all'insegna del divertimento e della simpatia.



Oggi invece, venerdì 30 dicembre 2022, ultimo appuntamento con il Villaggio di Babbo Natale de Le Befane Shopping Centre, allestito in piazza Zara, dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni: laboratori creativi gratuiti (previa prenotazione) per realizzare lavoretti e decorazioni 'nataliziose' in compagnia delle aiutanti di Babbo Natale. A tutti i partecipanti, in dono, un pinguino di peluche. Orario: dalle 15.30 alle 18.30.