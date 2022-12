Formazione continua, le Regioni italiane scendono in campo. Emilia-Romagna in prima linea

Attualità

| 08:07 - 30 Dicembre 2022

Ampliare le proprie conoscenze, acquisire le competenze, crescere, imparare. La sfida della formazione continua è un aspetto di fondamentale importanza nel grande mercato dell’occupazione. Per questo anche le Regioni italiane scendono in campo.



Lo devono fare soprattutto in virtù degli ultimi dati del Censis che parlano dei Neet, acronimo inglese che sta a identificare i “Not engaged in Education, Employment or Training”, ovvero i ragazzi che non studiano, non lavorano e non sono iscritti a nessun corso di formazione professionale. Si tratta di un indicatore sociale, oltre che economico, da non sottovalutare, anche perché nessun paese europeo è messo peggio dell’Italia: in Germania la percentuale è del 9%, in Polonia del 13%, nei Paesi Bassi appena del 5,5%. Tornando a noi, invece, nella sola Emilia-Romagna la quota è del 15,4%. Per questo le istituzioni regionali hanno incentivato progetti e percorsi di formazione professionale.



Lo dimostrano i dati di Fondimpresa, il fondo interprofessionale costituito da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil: oltre 174 mila lavoratori formati, oltre 9.400 aziende coinvolte. Focus soprattutto sulle nuove competenze trasversali e sulle soft skills (lavoro di gruppo, problem solving, capacità di leadership). E tra i tanti appuntamenti legati alla formazione c’è da registrare anche quello per titolari o dipendenti di sale da gioco, organizzato a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, da Formart e dall’associazione As.Tro. La formazione, infatti, è una pratica molto diffusa anche all’interno dell’universo gambling. Qui infatti al centro delle piattaforme di gioco regolamentate dall’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, c’è il servizio di assistenza ai clienti, un settore che richiede conoscenze e know how costantemente aggiornati per garantire gli alti standard di qualità dei siti italiani.



Non solo Emilia-Romagna, la rincorsa alla formazione passa anche per la Lombardia, dove la Regione ha stanziato altri 30 milioni di euro all’interno del progetto “Formazione Continua”: un percorso che mette a disposizione 2 mila euro a lavoratore per un massimo di 50 mila euro per ogni azienda. “L’obiettivo di Regione Lombardia - ha spiegato recentemente il presidente Fontana - è stare al fianco delle aziende e dei lavoratori affinché stiano al passo con l’evoluzione del mercato del lavoro attraverso una formazione senza limiti, che permetta un potenziamento delle skill e una maggiore competitività delle aziende”.



Un tema di particolare importanza, insomma, per i giovani ma anche per i meno giovani. Perché senza formazione, senza scuola, senza lavoro non si può stare. E servono progetti per rendere possibile a tutti l’accesso a queste opportunità.



