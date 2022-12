Tennis, il sammarinese De Rossi in semifinale al Memorial Serafini

Sport

Riccione

| 19:53 - 29 Dicembre 2022

Il sammarinese Marco De Rossi, che ha fatto l’impresa di giornata, ed il ravennate Michele Vianello sono stati i primi giocatori, oggi pomeriggio, a qualificarsi per le semifinali del torneo nazionale Open del Tennis Club Riccione, il 4° Torneo di Natale Memorial “Piero Serafini”, dotato di 2000 euro di montepremi. Michele Vianello (Ct Zavaglia) aveva sconfitto mercoledì sera negli ottavi Marco Chiarello (Ct Conselice), oggi ha aperto il programma regolando il 2.5 Sevan Bottari, 17enne allievo della Galimberti Tennis Academy che ha venduto cara la pelle giocando un ottimo match, così come il giorno prima quando aveva eliminato il faentino Noah Perfetti.

In bella evidenza sui campi del Tc Riccione anche il nazionale sammarinese che mercoledì sera ha battuto al fotofinish Massimiliano Botticelli (Tc Riccione), autore di un gran torneo ed oggi si è preso il lusso di estromettere il n.1 del seeding, il 2.1 Stefano Baldoni (Ct Giotto Arezzo) dimostrando un’ottima condizione di forma. In serata si sono concluso gli ultimi due quarti, domani le semifinali (alle 16 ed alle 18).

Ottavi: Federico Bertuccioli (2.1, n.3)-Enrico Baldisserri (2.4) 6-4, 7-6, Stefano Baldoni (2.1, n.1)-Francesco Giorgetti (2.4) 7-6, 6-4, Marco De Rossi (2.4, n.8)-Massimiliano Botticelli (2.6) 5-7, 6-2, 10-5, Michele Vianello (2.2, n.4)-Marco Chiarello (2.8) 7-5, 6-0, Sevan Bottari (2.5)-Noah Perfetti (2.2, n.5) 6-3, 3-6, 10-5, Alberto Morolli (2.3, n.6)-Giacomo Polidori (2.7) 6-1, 6-1, Federico Bertuccioli (2.1, n.3)-Enrico Baldisserri (2.4) 6-4, 7-6. Quarti: Michele Vianello (2.2, n.4)-Sevan Bottari (2.5) 6-4, 6-3, Marco De Rossi (2.4, n.8)-Stefano Baldoni (2.1, n.1) 6-4, 3-6, 10-3.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.