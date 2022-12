Calcio C, la Torres ha scelto il nuovo tecnico: Stefano Sottili

Sport

Stefano Sottili (foto US Pistoiese 1921).

La Torres ha scelto il nuovo mister che sostituisce Alfonso Greco. Si tratta del tecnico classe 1969 Stefano Sottili, originario di Figline Valdarno, con lunga esperienza da giocatore nelle massime serie italiane fra Atalanta, Bologna, La Spezia ed una carriera da allenatore cominciata nel 2008 alla guida della Sarzanese. Già nei prossimi giorni il tecnico sarà in città per la firma del contratto e l’inizio della sua nuova avventura sul rettangolo verde.

Sottili ha allenato anche Valle D’Aosta, ancora Sarzanese, Carpi, Carrarese, Venezia, Varese in serie B nel 2013-2014, Pistoiese, Bassano Virtus, Arezzo, Viterbese, Feralpisalò, ancora Pistoiese e Juve Stabia.