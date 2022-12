Lions Club, visita ai nonnini delle case di riposo per portare una sorpresa di Natale

Attualità

Verucchio

| 18:25 - 29 Dicembre 2022

La consegna degli occhiali da parte del presidente Gianluca Zucchi.



Il giorno della Vigilia di Natale (sabato 24 dicembre) una delegazione del Lions Club Ariminus Montefeltro, insieme a Babbo Natale e a dei giovani Elfi, impersonati dai ragazzi della Boar skating di Villa Verucchio, ha consegnato dei panettoni, cioccolatini e occhiali (per un totale di 200 paia) alle due residenze per anziani di Novafeltria e alle due di Verucchio.



Gli incontri sono stati possibili grazie al supporto dei sindaci di Verucchio e Novafeltria, alla collaborazione di GM Consulting ed alla disponibilità dei responsabili delle quattro strutture.



La consegna degli occhiali è stata realizzata mediante uno dei Service dell’associazione Lions Club, grazie alla quale gli occhiali usati dai Lions e da altri volontari vengono riciclati in uno dei 19 centri Lions per il riciclaggio di occhiali da vista esistenti nel Mondo. Gli occhiali rimessi a nuovo vengono poi distribuiti nei paesi in via di sviluppo o consegnati anche nelle residenze per anziani.