Buon compleanno maestra Melandri: l'insegnamento a Rimini tra le macerie del dopoguerra

Attualità

Rimini

| 17:07 - 29 Dicembre 2022

La maestra Edvige Ciani Melandri.

Il 29 dicembre è una data piena di affetto e di gratitudine per i piccoli allievi licenziati dal corso B della Scuola elementare De Amicis di Rimini nel 1977: è il 101° compleanno dell'amata maestra Edvige Melandri.



Nata ad Ancona nel 1921 iniziò ad insegnare nella scuola della minuta frazione di Albereto (oggi nel Comune di Montescudo–Monte Colombo) per poi giungere a Rimini tra le macerie dell'immediato dopoguerra, nella Scuola Edmondo De Amicis. La maestra Melandri ha svolto un ruolo davvero importante per la formazione educativa e per la costruzione della personalità di tutti i bambini e le bambine che le furono affidati. Fino a non molti anni fa esisteva una sola insegnante per classe e oltre a dover spiegare tante e così diverse materie, doveva assumere anche il ruolo di mamma per le ore di scuola. Ognuno degli studenti della maestra Melandri ha dei ricordi personali che testimoniano l'importanza avuta nel proprio percorso dalla sua figura e, come ogni anno oltre a ritrovarsi per gli auguri di Natale, si rinnova il ricordo verso quei giorni ormai lontani, ma assolutamente vivi nell'intimità di ciascuno.

Ancora una volta quei bambini e quelle bambine dicono: grazie signora maestra Edvige Melandri.