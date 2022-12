Meteo: il 2022 si conclude con nebbie e temperature sopra la media

Attualità

Rimini

| 14:53 - 29 Dicembre 2022

Nebbia al porto di Rimini.



L’alta pressione permarrà anche a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 con cieli spesso nuvolosi e possibilità di foschie dense e banchi di nebbia. Le temperature continueranno a risultare superiori alla media climatologica del periodo.







Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia





Venerdi’ 30 dicembre





Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza molto nuvoloso con possibili piovaschi isolati nel corso della giornata in Appennino. Temporanee schiarite nelle ore centrali di giornata specie tra pianura e costa, con tendenza a nuovo aumento della nuvolosità nel corso della serata con formazione di foschie dense e banchi di nebbia.





Temperature: minime pressochè stazionarie comprese tra 9 e 12 gradi. Massime in aumento per venti di Garbino comprese tra 11 e 14 gradi con possibili picchi fino a 15 gradi sull’entroterra e sulla parte meridionale della provincia.





Venti: deboli variabili su pianura e costa. Sui rilievi moderati in prevalenza da Sud-Ovest con rinforzi sull’entroterra e sul crinale appenninico.





Mare: da quasi calmo a poco mosso.





Attendibilità: alta.











Sabato 31 dicembre





Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza molto nuvoloso o coperto per nubi basse con temporanee e parziali schiarite nelle ore centrali di giornata. Addensamenti più consistenti sulle aree appenniniche potranno determinare isolati piovaschi. Foschie dense e nebbie fino al primo mattino e in nuova formazione dopo il tramonto.





Temperature: minime in lieve diminuzione, comprese tra 8 e 10 gradi. Massime in lieve calo tra costa e pianura attorno a 11 / 12 gradi, quasi stazionarie nell’entroterra su valori attorno 12 / 14 gradi.





Venti: deboli variabili su pianura e costa; deboli-moderati da Sud-Ovest con residui rinforzi in Appennino nella prima parte di giornata.





Mare: quasi calmo.





Attendibilità: alta.



Domenica 1 gennaio 2023 - Capodanno





Stato del cielo e precipitazioni: nuvolosità irregolare on parziali schiarite sulle aree collinari e pianeggianti nelle ore centrali di giornata. Presenza di foschie dense e banchi di nebbia al primo mattino e in nuova formazione dopo il tramonto, a tratti persistenti nell’arco del giorno limitatamente al tratto costiero.





Temperature: minime in lieve diminuzione, comprese tra 7 e 10 gradi, massime pressoché stazionarie sulle aree costiere attorno a 10 / 11 gradi e in aumento nell’entroterra fino a 15 gradi.





Venti: deboli variabili.





Mare: quasi calmo.