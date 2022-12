Autobus gratis, parcheggi e viabilità: ecco come muoversi per il Capodanno di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:31 - 29 Dicembre 2022





La notte del 31 dicembre il trasporto pubblico locale, compreso il Metromare, fornirà un servizio notturno e gratuito dalle ore 20 per permettere di spostarsi comodamente e raggiungere il centro storico fino a notte inoltrata.



LINEA 4 FREE BUS Sulla linea 4 (linea Rimini – Bellaria) servizio gratuito dalle ore 20.00 con ultima corsa in partenza dalla stazione di Rimini alle ore 3.30 – frequenza: ogni 45 minuti circa - con termine del servizio alle ore 4.15 circa.



METROMARE Per il Metromare, che unisce Rimini a Riccione, transitando in 15 stazioni intermedie, si prevede un prolungamento del servizio, che dalle ore 20.00 sarà gratuito con ultima corsa in partenza dalla stazione di Rimini alle ore 3.30 - frequenza: ogni 15 minuti - con termine del servizio alle ore 4.00 circa



TRENINO TURISTICO GRATUITO La linea 11 serale non sarà effettuata, ma viene predisposto uno speciale servizio di trenini gratuiti dalle ore 20.00 alle ore 4.00 con partenza da Piazzale Marvelli e Piazzale Kennedy (zona Marina Centro) e arrivo al parcheggio Gramsci in centro storico. Le corse si effettuano ogni 15/20 minuti circa con ultima corsa da Piazzale Gramsci (zona mercato coperto) alle ore 3.45.

Il 1° gennaio i bus seguiranno l'orario festivo con inizio del servizio dalle ore 7.30.



Come raggiungere la festa: le modifiche alla viabilità e parcheggi in centro storico



Per le iniziative diffuse in centro storico del 31 dicembre, la viabilità non subirà variazioni sostanziali, dato che gli eventi si svolgono in zone per lo più già pedonalizzate (area ZTL). Si precisa che limitazioni alla viabilità potranno interessare alcune aree del centro storico cittadino dalle ore 20.30 del 31 dicembre 2022 alle ore 06.00 del 1° gennaio 2023 e in particolare:



nel periodo dalle ore 19.00 del 31/12/2022 alle ore 06.00 del 01/01/2023 è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta sulla Via D’Azeglio, su ambo i lati, in via Di Duccio e sulla Piazza Ferrari, compresi gli stalli riservati ai veicoli a due ruote, mentre quelli riservati ai disabili NON dovranno essere interessati dal posizionamento della segnaletica di divieto di sosta.



Nel periodo dalle ore 20.30 del 31 dicembre 2022 alle ore 06.00 del 1° gennaio 2023 è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare dell’area ricompresa nel perimetro formato dalle vie/piazze di seguito indicate, con divieto di transito anche per i velocipedi e i monopattini anche condotti a mano: l’intera area di piazza Malatesta; Via Sigismondo, da Via Cairoli a Piazza Cavour; Corso D’Augusto, da Via G. Bruno/Cairoli a Via Verdi; Via D’Azeglio, nel tratto dalle Vie A. Di Duccio/Beccari alla Piazza Malatesta.

Si fa presente che anche il servizio di monopattini a noleggio in centro storico non sarà disponibile né utilizzabile.



Nelle aree interessate dallo svolgimento degli eventi (Piazza Malatesta, Piazza Cavour, porzione di Corso D'Augusto, di Via Gambalunga e di Via Cairoli) il transito non è consentito neppure ai residenti. I veicoli diretti e/o provenienti da autorimesse o simili interne ai fabbricati posti nelle vie interessate dalla chiusura totale temporanea al traffico veicolare, e non aventi altri accessi, potranno entrare o uscire dall'area preclusa alla circolazione, durante l’orario di svolgimento delle manifestazioni, solo ed esclusivamente previa autorizzazione del coordinatore dei servizi di viabilità ed unicamente lungo un percorso che non preveda presenza di strutture sulla sede stradale. Il transito all'interno di queste aree dovrà essere disciplinato dal personale dell’organizzazione ove presente o da personale di Polizia Locale presente sul luogo. In ogni caso per motivi di sicurezza, il coordinatore dei servizi di viabilità o il personale di Polizia Locale potrà limitare o interdire temporaneamente il transito ai veicoli dei residenti, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.



I NOVE VARCHI PER ACCEDERE ALLA FESTA Per garantire la massima sicurezza sono stati predisposti nelle aree degli eventi nove varchi di accesso pedonale presidiati in:

Piazza Malatesta verso Bastioni

Piazza Malatesta verso via Valturio

Piazza Francesca da Rimini da via Circonvallazione

Via D’Azeglio angolo via Beccari

Via Verdi angolo Piazzetta San Martino

Corso d’Augusto angolo via Giovanni XXIII

Via Gambalunga incrocio via Tempo Malatestiano

Corso d’Augusto incrocio Giordano Bruno/Cairoli

Via Sigismondo incrocio via Cairoli



PARCHEGGI Il 31 dicembre i parcheggi comunali come il Tiberio, il parcheggio Scarpetti e tutti gli stalli blu sono gratuiti dalle ore 20. In centro storico sono aperti, a pagamento, anche il parcheggio Italo Flori (zona castello) e i parcheggi nei pressi della stazione ferroviaria, tra cui il parcheggio di via Roma accanto al cinema Settebello.