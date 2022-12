Non solo gelati al Sigep, il caffé protagonista della kermesse

Eventi

29 Dicembre 2022

Gli artisti del caffè si danno appuntamento nella Coffee Arena del SIGEP, de The Dolce World Expo, per sfidarsi nelle finali dei Campionati Italiani Baristi: sette diverse competizioni, valevoli per accedere al circuito internazionale del World Coffee Events. Le gare sono organizzate in collaborazione con SCA Italy, Chapter italiano di Specialty Coffee Association che promuove una cultura autentica del caffè di qualità, coinvolgendo tutti i soggetti della filiera. Nelle cinque giornate della sua 44ª edizione (Fiera di Rimini, 21-25 gennaio 2023), il salone di Italian Exhibition Group ospiterà in particolare il CIBC, Campionato Italiano Baristi Caffetteria, il CILA, Campionato Italiano Latte Art, la Brewers Cup, il CIGS, Campionato Italiano Coffee in Good Spirits, il Campionato Italiano Cup Tasters, il Campionato Italiano Ibrik e infine il Campionato Italiano Coffee Roasting.





Teatro delle competizioni, la Coffee Arena, posizionata al centro della Fiera di Rimini e vicino all'ingresso sud, che accoglierà le iniziative dedicate all'industry di una delle bevande piú amate e diffuse al mondo: un programma ricco di eventi – con talk e sessioni formative ed uno speciale programma formativo rivolto ai giovani studenti degli istituti alberghieri nella giornata di mercoledì - realizzato grazie alla collaborazione delle stesse aziende espositrici, media partner, centri di ricerca, esperti, e importanti partner istituzionali, nazionali ed esteri. A riprova del ruolo strategico giocato dalla filiera del caffè nella 44ª edizione di SIGEP, ricordiamo la presenza dei più prestigiosi brand dell'offerta europea, a garanzia di una panoramica esaustiva sulle varietà, procedure, tecnologie, attrezzature e tecniche più diffuse nei mercati internazionali.







Tornando al tema delle preparazioni, vediamo nel dettaglio quali sono le competizioni firmate da SCA Italy che, sotto lo sguardo attento di una giuria nazionale e internazionale, porteranno artisti del caffè ed esperti a sfidarsi per accedere al circuito internazionale dei World Coffee Championships:







CIBC - Campionato Italiano Baristi Caffetteria – 21 e 22 gennaio, Coffee Arena



La sfida proposta da CIBC consiste nel preparare, in un tempo massimo di quindici minuti, quattro espressi, quattro bevande a base di caffè e latte caldo e quattro bevande analcoliche personalizzate a base espresso, da servire ad una giuria formata da esperti giudici degustatori. Il campionato è valido per il WBC (World Barista Championship), la più importante competizione internazionale sul caffè prodotta ogni anno da World Coffee Events.



Platinum sponsor: Cimbali; Anfim; golden sponsor: Bwt Water+More, DM Italia.







CILA - Campionato italiano Latte Art – 23 e 24 gennaio, Coffee Arena



Con CILA i partecipanti avranno un tempo massimo di dieci minuti per preparare quattro bevande artistiche a base di caffè e latte, uguali a due a due, con tecniche diverse: la decorazione e il "free pour", oltre a due espressi macchiati con la tecnica "free pour" identici nel disegno, da presentare a due giudici visual, un giudice tecnico e a un capo giuria. Il campionato da accesso al WLAC, il World Latte Art Championship.



Platinum sponsor: Anfim, Rancilio; golden sponsor: Bwt, Water+More, DM Italia.







CIGS - Campionato Italiano di Coffee in Good Spirits – 23 gennaio, Coffee Arena



Il Coffee in Good Spirits è una disciplina affascinante che coniuga il mondo del caffè e quello del bartending, per creare delle bevande classiche o di fantasia. In questo tipo di gara i concorrenti avranno 10 minuti per preparare due irish coffee e due cocktail, caldi o freddi, a base di caffè caldo e alcolici. Il campionato è valido per il WCIGS (World Coffee in Good Spirits Championship).



Platinum sponsor: Rancilio; Anfim; golden sponsor: Bwt Water+More, DM Italia.







Campionato Italiano Brewers Cup – 23 gennaio, Coffee Arena



I caffè saranno erogati dai concorrenti con i cosiddetti metodi manuali di 'pourover', ovvero con sistemi di filtrazione dove il barista verserà l'acqua calda sulla polvere di caffè che sarà trattenuta da un filtro. I partecipanti, che prepareranno 3 bevande a testa da servire a 3 giudici sensoriali, dovranno cercare di ottenere non solo un buon caffè ma anche prepararlo correttamente con un valore di solidi che sarà misurato dai giudici con il 'refrattometro'. Il campionato è valido per il WBC (World Brewers Cup).



Golden sponsor: Brita, DM Italia.







Campionato Italiano Cup Tasters – 25 gennaio, Coffee Arena



La sfida consiste nell'identificare, nel più breve tempo possibile, la tazza contenente un caffè dal gusto differente all'interno di un set composto da tre tazze. Per ogni round saranno posti sul tavolo otto set da tre tazze l'uno. Il campionato è valido per il WCTC (World Cup Tasters Championship).



Partner: Csc – Caffe' Speciali Certificati, Golden sponsor: Brita, DM Italia.







Campionato Italiano Ibrik – 22 gennaio, Coffee Arena



Anche la preparazione del caffè per mezzo dell'Ibrik, un pentolino ideato appositamente per preparare un particolare tipo di caffè ampiamente consumato in alcune zone dell'Europa orientale, del Medio Oriente e del Nord Africa, ha la sua competizione e vincerla, permetterà di accedere direttamente al World Cezve/Ibrik Championship.



Golden sponsor: Brita, DM Italia.







Campionato Italiano Coffee Roasting –22-23 Gennaio AREA CAmpionato italiano roasting - 24 gennaio, Coffee Arena



La gara di tostatura, che ha visto il suo debutto internazionale nel 2013 a Nizza, si sviluppa su un fitto programma della durata complessiva di tre giorni su: classificazione del caffè verde, tostatura ed assaggio del caffè tostato. La giuria tecnica, sotto la supervisione di un giudice internazionale, avrà il compito di supervisionare ed attribuire al termine dei tre giorni il punteggio totale ai concorrenti. Il campionato è valido per il WCRC (World Coffee Roasting Championship).



Platinum sponsor: DM Italia, Imperator; golden sponsor: Brita.