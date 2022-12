Modellismo ferroviario a Rimini una mostra raccoglie plastici, diorami e pezzi da collezione

Eventi

Alcuni modellini in mostra.

Una grande mostra di modellismo ferroviario e non solo al centro commerciale I Malatesta e il Dopolavoro Ferroviario di Rimini. In collaborazione con il Gruppo Fermodellistico Riminese "Nicola Patella", il Gruppo Amici del Treno di Forlì, il Gruppo Fermodellistico "Lino Gori" di Pesaro e il negozio e-commerce di modellismo Passaggi a Livello promuovono "Ri-MINItreno". L'appuntamento con il modellismo è da giovedì 29 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 presso il centro commerciale I Malatesta di Rimini, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiusi il pomeriggio del 31 dicembre e il giorno di Capodanno). Ad attendere i partecipanti plastici, diorami, esposizioni, presentazioni di modelli, tante attività per grandi e piccini e la consueta prova gioco per "macchinisti in erba".

Aggiornamenti quotidiani su attività e programmazione delle singole giornate sono disponibili consultando la pagina Facebook "Aperitivo Ferrotranviario" . Tutti i visitatori possono portare con sé i propri modelli per condividere lo spirito della festa.