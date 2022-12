Rimini accoglierà sei migranti della Ocean Vicking che sbarcheranno a Porto Corsini

Attualità

09:03 - 29 Dicembre 2022

Dopo la seconda parte della riunione in Prefettura seguita al sopralluogo al terminal crociere di Ravenna, è stato annunciato che 79 dei 113 migranti sulla Ocean Vicking saranno distribuiti in regione sulla base del piano di riparto predisposto dalla Prefettura di Bologna. Ovvero 18 a Bologna, 6 a Ferrara, 7 a Forlì-Cesena, 12 a Modena, 8 a Parma, 5 a Piacenza, 7 a Ravenna, 10 a Reggio Emilia e 6 a Rimini. La Prefettura ravennate e il Comune individueranno una soluzione temporanea per l'accoglienza dei 34 minori non accompagnati. La Caritas si sta adoperando insieme alla Croce Rossa per fornire indumenti e pasti. In quanto alle operazioni di identificazione, fotosegnalamento e screening sanitario, verranno svolte direttamente al terminal crociere, che si trova a Porto Corsini. Circa le nazionalità a bordo, è emerso che per la maggior parte dei casi si tratta di cittadini della Costa d'Avorio. Tra le nazionalità rilevate ci sono pure Nigeria, Cameron, Guinea Conakri, Mali, Benin, Gambia, Pakistan, Ghana e Senegal.