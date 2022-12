Storie di accoglienza e riscatto nel libro della riminese Silvia Sanchini

Attualità

Rimini

07:56 - 29 Dicembre 2022

Alcuni momenti della preentazione.

Mercoledì 28 dicembre presso il pub Indigo di Rivabella di Rimini si è svolta la presentazione del libro: “Riportando tutto a casa” di Silvia Sanchini, pubblicato con la casa editrice Bookabook di Milano tramite un crowfoundig che ha raccolto circa trecento preordini.

Presenti all’incontro: Francesca Mattei, Assessora alle Politiche giovanili del Comune di Rimini, Guido Fontana, educatore professionale, Diletta Mauri, Ricercatrice dell’Università di Trento, Ahmed Mohammed, uno dei protagonisti del libro e Stefano Vitali (ex presidente della provincia di Rimini) per l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.



In tanti hanno partecipato all’evento fra associazioni di volontariato e lettori di Silvia Sanchini che ha raccolto nel suo libro tante storie di ragazze e ragazzi partiti da situazioni di difficoltà per poi migliorare, successivamente, le proprie condizioni con impegno e fatica.



In particolare questo libro è dedicato e rivolto alle persone che non ce l’hanno fatta, pur provando a cambiare le cose. Un invito a tutte le realtà laiche ed ecclesiastiche a percorrere un cammino verso un’unica direzione: l’accoglienza, la comprensione, l’aiuto e la solidarietà per tutti, in particolare verso i più fragili.

Stefano Vitali (autore del libro: “Vivo per Miracolo”, Sempre editore, 2020), ha sottolineato l’importanza di accogliere coloro che incontriamo lungo la strada facendo in modo che una persona si senta scelta. "Quando nasce un figlio o una figlia con una grave disabilità" si legge nel libro "firmi un contratto d’amore a tempo indeterminato" e anche "A volte penso che ci siano persone destinate a cercare disperatamente amore, senza riceverne."