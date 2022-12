Calcio Promozione, Bellaria Igea Marina: esonerato Fusi, squadra a Reciputi

Sport

Bellaria Igea Marina

| 22:54 - 28 Dicembre 2022

Da sinistra Luca Zamagni, mister Paolo Reciputi, il vice Guido Semprini e Mirco Pirani.

La notizia era nell’aria da qualche giorno e adesso ha i crismi dell’ufficialità. L'Apd Bellaria Igea Marina 1956 ha esonerato il tecnico Luca Fusi e ha affidato la squadra a Paolo Reciputi, classe 1969, attuale allenatore del settore giovanile e già giocatore del Bellaria (ha militato in serie C nel Riccione e nel Domodossola), cresciuto nel settore giovanile del club biancazzurro ai tempi del mitico Ferrucccio Giovanardi e di Sandro Zamagni, due personaggi consegnati alla storia del calcio dilettantistico italiano per il gran numero di talenti – giocatori e allenatori – lanciati.





Reciputi, bellariese doc, in passato ha già preso in mano la prima squadra con egregi risultati in Eccellenza ed in Prima categoria e la società conta che possa portare al porto della salvezza la barca biancazzurra. Un compito non facile visto che il Bellaria (ultimo attacco del girone con appena 8 gol in 15 partite) è all’ultimo posto della classifica con 10 punti, viene da sei sconfitte di fila e vede i playout a sei punti e la salvezza diretta a sette lunghezze.



Reciputi sarà affiancato dal vice Guido Semprini mentre in società il vice presidente Luca Zamagni ricoprirà il ruolo di team manager al fianco di Mirco Pirani. Una squadra di bellariesi doc.



“La società ha preso questa decisione a malincuore nel tentativo di dare una scossa alla squadra visto il momento negativo culminato con l’ultimo posto della classifica – spiega il vice presidente Luca Zamagni – . Ringraziamo mister Luca Fusi per il lavoro svolto in questi quattro anni con grande impegno e dedizione e gli augura le migliori fortune professionali”.



MERCATO Quanto al mercato, è probabile che non ci siano altri arrivi dopo quello del jolly di centrocampo Giacomo Buda, classe 1999 (ex Del Duca e Victor San Marino) che ha già esordito nella partita contro la Stella di fine andata.

Giovedì test amichevole contro il Rimini United.



LUTTO Intanto tutta l'Apd Bellaria Igea Marina - dirigenti, giocatori e tecnici - si stringono attorno al proprio presidente Davide Morri per la scomparsa dell'amata moglie Nadia. Alla famiglia le condoglianze anche della redazione di Altarimini.it