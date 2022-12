Tennis, ai quarti il Memorial Serafini di Riccione

Sport

Riccione

| 22:35 - 28 Dicembre 2022

Da sinistra Sevan Bottari, Martin Torretta e Federico Bertuccioli.

Giornata ricca di spunti tecnici, per merito soprattutto dei giovani, nel torneo nazionale Open del Tc Riccione. Sevan Bottari è stato il primo giocatore a conquistare sul campo i quarti di finale nel 4° Torneo di Natale Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Tennis Club Riccione, dotato di 2000 euro di montepremi. Il giovane 2.5 molisano, classe 2005, allievo della Galimberti Tennis Academy al Queen’s di Cattolica ha ottenuto il risultato più importante della sua ancor breve carriera battendo in tre set molto equilibrati, per 6-3, 3-6, 10-5, il 2.2 faentino Noah Perfetti, testa di serie n.5. Nella fase finale dell’incontro è stato il 17enne che da alcuni anni si allena a Cattolica il più lucido e determinato, mettendo a segno anche colpi di assoluta qualità tecnica. Quarti di finale, ma per il forfait dei loro avversari, anche per il 2.1 Andrea Picchione, n.2 del seeding, ed il 2.4 Nicolas Compagnucci (n.7) che domani saranno avversari per un posto in semifinale.

In serata hanno conquistato i quarti di finale in programma giovedì (dalle 16) anche Federico Bertuccioli, altro giocatore della Galimberti Tennis Academy, che ha battuto il giovane imolese Enrico Baldisserri, ed il n.1 del seeding, Stefano Baldoni, che ha vinto un match molto equilibrato su Francesco Giorgetti (Tc Viserba). Primo set deciso su pochi punti, nel secondo Baldoni si è spinto avanti 4-1, il romagnolo ha recuperato sul 4-4 giocando alcuno coli da fondo, soprattutto il rovescio, davvero spettacolari, ma poi ha ceduto nel finale, complice anche una condizione non ancora ottimale dopo una stagione in cui ha potuto giocare molto poco.

Facendo un passo indietro ai match di martedì sera vanno segnalate le belle vittorie del sammarinese Marco De Rossi che ha battuto nettamente Riccardo Fava, e di Marco Chiarello (Ct Conselice) che ha fatto un “positivo” di assoluto rilievo ai danni di Leonardo Iemmi, mentre è stato autore di un gran match, anche se finito con una sconfitta, l’Under 16 riccionese Andrea Bacchini sconfitto al fotofinish da Curzio Manucci.

Risultati 1° serie ottavi di finale: Francesco Giorgetti (2.4)-Antonio Scognamiglio (3.1) 6-1, 6-0, Sevan Bottari (2.5)-Edoardo Principi (2.6) 7-6, 6-2, Enrico Baldisserri (2.4)-Leonardo Biasiolo (2.6) 6-4, 6-2, Giacomo Polidori (2.7)-Andrea Rondoni (2.5) 7-6 (5), 6-4, Marco De Rossi (2.4, n.8)-Riccardo Fava (2.7) 6-3, 6-1, Marco Chiarello (2.8)-Leonardo Iemmi (2.5) 7-6, 6-1, Curzio Manucci (2.5)-Andrea Bacchini (2.8) 6-2, 1-6, 14-12, Sergio Badini (2.5)-Mattia Mannocci (2.4) 6-2, 5-7, 10-6.

Ottavi: Federico Bertuccioli (2.1, n.3)-Enrico Baldisserri (2.4) 6-4, 7-6, Stefano Baldoni (2.1, n.1)-Francesco Giorgetti (2.4) 7-6, 6-4.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.