Online il concorso per il progetto della nuova scuola primaria di Rimini Nord

Attualità

Rimini

| 15:15 - 28 Dicembre 2022

Foto di repertorio.



Il comune di Rimini, progettista con i propri uffici della nuova scuola primaria "Fai Bene" di Rimini Nord, si affida a un concorso di idee per la progettazione esecutiva, a seguito di apposito protocollo con l’ordine degli architetti per la pubblicazione del concorso sulla piattaforma nazionale. Il concorso è ora online.



La nuova scuola sarà realizzata lungo via Grazia Verenin, tra il lungomare di Viserbella e la Statale 16 Adriatica. "Si tratta di circa 8mila metri quadrati di superficie - evidenzia l'amministrazione comunale - individuati anche nella prospettiva futura di realizzare sullo stesso sito un complesso scolastico completo, che comprenda cioè i tre cicli di insegnamento (infanzia, primaria, secondaria di 1° grado)". La fascia davanti a via Verenin Grazia sarà riservata alle opere di urbanizzazione (accessi, parcheggi, aree di sosta per i bus): "opere che andranno a inserirsi in un quadrante urbano dove collegamenti e viabilità saranno potenziati, grazie alle opere infrastrutturali attualmente in corso (messa in sicurezza dell’intersezione tra via Grazia e via Lotti) e pronte a partire (la nuova rotatoria tra via Grazia e la Ss16, col cantiere previsto nel 2023)".



L’idea di scuola perseguita dall’amministrazione, al centro del concorso di idee, "poggia sulla volontà di prevedere nella stessa struttura una compresenza di aree a diversa vocazione, che possano essere flessibili e che si possano prestare a molteplici utilizzi nel corso della giornata o delle stagioni, secondo una logica centrata sull’apprendimento e su un percorso educativo che supera la concezione della lezione frontale".



L'amministrazione comunale evidenzia la necessità di prevedere anche "spazi destinati al relax ed alle attività informali, con alcuni locali e le aree verdi esterne che possano essere assegnati anche in gestione ad associazioni ed enti, nella prospettiva di una scuola che diventi uno spazio di riferimento di quartiere".