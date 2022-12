Successo a Riccione per il musical itinerante sul treno di Natale

Attualità

Riccione

| 14:54 - 28 Dicembre 2022

Il cast CASALBONI.



Ultime repliche, venerdì 30 dicembre, per The Show - Christmas Dream, il treno di Natale che dal 3 dicembre ha animato le feste natalizie di Riccione.



Con 10 spettacoli nel centro della città, 5 eventi speciali che hanno toccato i quartieri di Fontanelle, Riccione Paese, Riccione Alba e Viale Dante e con oltre 300 posti andati sold out in meno di 24 ore, The Show – Christmas Dream chiude con numeri da record.

Sono state infatti oltre 500 le persone salite sul treno tra spettacoli in centro e special event nei quartieri. Un migliaio di persone ad ogni spettacolo tra piazze, vie e corteo che ha seguito il treno per un totale di 20 mila persone.



Una suggestione, quella di The Show, nata nelle vie di Manhattan, tra i colori e le musiche di Broadway, che ha innescato la scintilla di un musical viaggiante ha dato vita a questo nuovo format di spettacolo dal sapore americano ma ideato, realizzato e prodotto interamente in Italia.



Il Musical Viaggiante di Natale nato a Riccione ha registrato il tutto esaurito ad ogni replica.

Il format originale, ideato da Mattia Guidi, realizzato da The Show Production in collaborazione con il Comune di Riccione vanta coreografie, regia e direzione artistica firmate Elena Ronchetti, nonché un cast di eccezione, con una ventina di artisti professionisti nazionali ed internazionali e con alcuni dei migliori giovani artisti del Riccione Dance Center.

L’ultima tappa di “The Show Christmas Dream” è fissata per il 30 dicembre nei seguenti orari: ore 15:30 e 18:30 partenza da piazzale Ceccarini e alle ore 17 (special event) partenza dai Giardini dell’Alba.