Rimini verso il Capodanno più lungo del mondo: tutti gli eventi dal 28 dicembre al 2 gennaio

Eventi

Rimini

| 14:46 - 28 Dicembre 2022

Le luminarie in piazza Cavour a Rimini GALLINI.



Il cartellone del ‘Capodanno più lungo del mondo’ continua con tanti appuntamenti in attesa della notte più lunga e festeggiata dell’anno.



Un viaggio di ‘avvicinamento’ che non può non partire da Rimini stessa, da ‘Rimini cos’è’. Per raccontarsi, ma anche per dare suggestioni visive che ripercorrono la storia della città e la sua memoria collettiva, la Biblioteca, che è il deposito delle memorie cittadine, propone -dal 30 dicembre al 6 gennaio - un’esperienza immersiva che racconta per immagini Rimini negli ultimi due secoli. In otto minuti una videoproiezione sulle tre pareti del portico del cortile della Biblioteca racconta Rimini proponendo ai visitatori un’immersione in immagini che, come apparizioni fantasmatiche, restituiscono la storia della città ribattezzata l’Ostenda d’Italia, la Nizza dell’Adriatico, la Miami d’Europa, che ha fatto del turismo una vocazione e un’industria, specchio anticipatore in cui si è riflessa l’Italia della post-modernità (“Rimini cos’è” è visitabile gratuitamente tutti i giorni da venerdì 30 dicembre a venerdì 6 gennaio, dalle ore 16-19; il 31 dicembre ore 16-19 e 21-02).



E ancora una storia riminese, ma vista attraverso gli occhi di dieci donne, giovedì 29 dicembre, al teatro degli Atti, sarà protagonista del Concerto spettacolo a più voci ‘Le Riminesi’, liberamente ispirato al libro La Riminese di Piero Meldini. La scrittrice e attrice Lia Celi racconta le storie di dieci donne riminesi che hanno segnato la storia della città, accompagnata da cinque cantautrici riminesi che si esibiscono dal vivo in alcuni brani dai loro repertori.



Giovedì 29 e venerdì 30 dicembre uno spettacolo che scava nei meccanismi del perbenismo e del classismo sociale e culturale, allestito in una cornice unica, suggestiva e irripetibile come quella offerta dagli spazi del PART: per Teatro al Museo va in scena Arte di Yasmina Reza per la regia di Gianluca Reggiani, con Paolo Canarezza, Francesco Montanari e Gianluca Reggiani.



Da non perdere, giovedì 29 dicembre, Un tè con Fellini, visite guidate al Fellini Museum accompagnati dal responsabile del museo che si concludono con una tazza di tè seduti al terzo piano del cinema Fulgor o l’esclusivo aperitivo al Caffè del Grifone, all'interno del Ridotto del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini, dove è possibile gustare sfiziosi aperitivi in un'atmosfera unica, a cura di VisitRimini.



Venerdì 30 dicembre al Museo della città i bambini potranno partecipare ad un Laboratorio a cura di Angela Marcatelli, per scoprire i ritratti dei personaggi e dei grandi artisti presenti nella Pinacoteca.



Non potevano mancare poi gli appuntamenti sportivi, come la Corrida di San Silvestro, manifestazione competitiva, non competitiva e camminata, che si dipana per le stradine di campagna del riminese.



E poi ancora mostre, mercatini, tour fra i presepi, la pista di ghiaccio per pattinare ‘vista mare’ con il tendone da circo per gli spettacoli sulla rotonda del Grand Hotel, e i parchi di divertimento illuminati a festa, in attesa della grande festa lunga una notte per salutare l’anno nuovo.



GLI EVENTI



mercoledì 28 dicembre 2022

Chiesa di Santa Maria dei Servi, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Concerto di Natale

Il Coro Nazionale dei Direttori di Coro Italiani diretto da Chiara Leonzi e il Coro Voci Bianche Rimini diretto da Maria Elvira Massani, si esibiscono in un concerto di Natale.

Ore 21.00. Ingresso libero Info: 339 6314879 info@andci.org



mercoledì 28 dicembre 2022

Rimini, Palasport Flaminio

Natale sui pattini

I “fuoriclasse” delle rotelle danno spettacolo. Torna la manifestazione di pattinaggio artistico, organizzata da Sport Life Rimini.

Come da tradizione durante la serata si esibiscono i Campioni Mondiali del pattinaggio artistico a rotelle e tutti gli atleti dello Sport Life, in performance di danza e artistico per coppia, singolo e gruppi.

Ore 21. Ingresso gratuito.



mercoledì 28 dicembre 2022

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Ciao Teo

In ricordo di Teo De Luigi, autore e regista riminese recentemente scomparso, che ha collaborato per 14 anni con Sergio Zavoli, il giorno del suo compleanno, al Teatro degli Atti si terrà un momento di ricordo con proiezioni dei suoi documentari (Wolfango, Una lunga fedeltà, Italia 2019, durata 50' - PTDS, Piaga di guerra, Italia 1995, durata 20' - Viaggio nel mito: Fausto Coppi, Italia 2002, durata 52') e il saluto di tanti amici e collaboratori (ore 16.30).



Per l’occasione, alle 21.00, sarà proiettato il documentario “Lo spazio che vive”, dedicato ai 75 anni del Ceis (Centro Educativo Italo Svizzero) e l’ultimo lavoro di Teo De Luigi.

Con Enrico e Nicola De Luigi e Caterina Marsaglia. Intervengono Michele Barone, Pietroneno Capitani, Francesco cavalli, Romano Filanti, Cristina Gambini, Andrea Gnassi, Gianfranco Miro Gori, Monica Maioli, Emma Petitti, Edda Valentini. Con un saluto del Sindaco Jamil Sadegholvaad.

Orario: alle 16.30 e alle 21.00. Ingresso libero. Info: www.lospaziochevive.it



Fino a mercoledì 28 dicembre 2022

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Ernest e Celestine - L’avventura delle 7 note

Film per bambini al Cinema Fulgor, lo storico cinema di Federico Fellini.

Per le feste di Natale viene proposto 'Ernest e Celestine - L’avventura delle 7 note', di Jean-Christophe Roger (II), Julien Chheng, film di animazione per bambini.

Per l'acquisto dei biglietti online: www.liveticket.it/cinemafulgor

Per l'acquisto dei biglietti in cassa la biglietteria del Cinema Fulgor segue i seguenti orari: dalle ore 19:30 nei giorni feriali e dalle ore 16:30 nei festivi.

Ore 16.00. Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 info@cinemafulgor.com



giovedì 29 e venerdì 30 dicembre 2022

Rimini, Part- Palazzi dell’Arte, piazza Cavour

Teatro al Museo

Arte di Yasmina Reza



Ideazione e regia Gianluca Reggiani, con Paolo Canarezza, Francesco Montanari e Gianluca Reggiani

Al centro della disputa fra tre amici di vecchia data un grande quadro bianco. No, non del tutto bianco però. Con delle sottili linee oblique bianche che lo attraversano su tutta la superficie. L’arte contemporanea diventa pomo della discordia che mette in luce e fa salire a galla vecchie ruggini e acredini e quella che doveva essere una piacevole serata tra amici si trasforma in un gioco al massacro dove non si risparmiano crudeltà e meschinità.

Uno spettacolo che scava nei meccanismi del perbenismo e del classismo sociale e culturale, allestito in una cornice unica, suggestiva e irripetibile come quella offerta dagli spazi del PART.

Ore 17. Per assistere allo spettacolo, che è gratuito, si paga il biglietto di ingresso ridotto al museo 6 € (utilizzabile per un successivo ingresso al PART entro il 31 gennaio 2023).



giovedì 29 dicembre 2022

Rimini, Teatro degli Atti

Le Riminesi, le donne di Rimini, di ieri e di oggi, tra parole e musica

Concerto-spettacolo

Liberamente ispirato al libro di Piero Meldini ‘La Riminese’, lo spettacolo concerto a più voci vede sul palco la scrittrice e attrice Lia Celi raccontare le storie di dieci donne riminesi che hanno segnato la storia della città. Partendo da Folia, la fattucchiera, fino ad arrivare alle riminesi di oggi, passando per Isotta degli Atti, Francesca, Teodora Stivivi, Clementina Cazzola e tante altre, Lia Celi ci guida alla scoperta di dieci donne, dieci storie, dieci caratteri fondativi e protagonisti della storia riminese e nazionale. Insieme a lei sul palco, tra un racconto e l’altro, cinque cantautrici riminesi che accompagnano le parole della Celi con l’esibizione di alcuni brani dai loro repertori. La serata del 29 dicembre è dunque anche l’occasione per ascoltare dal vivo: Laura Benvenuti, Darma, Cristina Di Pietro, Sara Jane Ghiotti e Chiara Raggi in una vesta originale e inedita.

A cura dell’Associazione Culturale Interno4 in collaborazione con la casa delle donne del comune di Rimini. Ore 21.00 Biglietto unico 10€, posti a sedere non numerati.

Prevendite aperte tutti i giorni fino alle 18 del 29 dicembre presso l’edicola Sant’Agostino di Via Cairoli a Rimini, per info Marco 333.3717088, oppure online scrivendo all’indirizzo email: interno4asscult@gmail.com.



giovedì 29 dicembre 2022

Rimini, Teatro Galli

Aperitivo al Teatro Galli

Un esclusivo aperitivo al Caffè del Grifone, all'interno del Ridotto del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini. Sarà possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un'atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari del teatro.

Orario: dalle 18.30 (ingresso consentito fino alle ore 19.30). A pagamento. Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/238978-aperitivo-al-teatro-galli/



venerdì 30 dicembre 2022

Rimini, Museo della città

Laboratorio per bambini

Luce dei Desideri

Tutti noi, sin da piccoli, abbiamo avuto desideri, sogni e speranze in questo periodo di feste.

E in questo museo, i protagonisti delle nostre sale, cosa sognavano e pensavano in questi momenti?

Attraverso una passeggiata per i ritratti dei personaggi e i grandi artisti presenti nella Pinacoteca, arriveremo a costruire la personale "luce" dei desideri e dei sogni.

A cura di Angela Marcatelli.

Ore 16.30. Durata 1 h e 30 min. Per bambini da 7 anni

Costo: 5 €, per un massimo di 20 bambini, prenotazione obbligatoria

Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/luce-dei-desideri



30 dicembre 2022 - 6 gennaio 2023

Rimini, chiostro della biblioteca Gambalunga

Rimini cos'è

Una videoproiezione immersiva proiettata sulle tre pareti del portico del cortile della Biblioteca, che racconta in 8’ la storia per immagini di Rimini negli ultimi due secoli. La proiezione è visibile gratuitamente tutti i giorni da venerdì 30 dicembre a venerdì 6 gennaio, dalle ore 16 alle 19; il 31 dicembre ore 16-19 e 21-02.



fino al 30 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Whitney. Una voce diventata leggenda

Un film di Kasi Lemmons, proposto giovedì 29 dicembre alle ore 21 in versione originale in inglese con sottotitoli in italiano. La celebrazione gioiosa, emotiva e straziante della vita e della musica di Whitney Houston, la più grande cantante pop R&B di tutti i tempi. Un viaggio dall’oscurità alla super celebrità.



30 – 31 dicembre e 1° gennaio 2023

Fiera di Rimini + Altromondo e Cocorico

Galactica NYE - Electronic music festival.

Tre serate all’insegna della musica con autentici fuoriclasse della techno. Alle console si alternano infatti i set di leggende come la dj e producer Ellen Allien, il re della minimal Ricardo Villalobos, il simbolo della Detroit techno Jeff Mills, la talentuosa Amelie Lens, l’ambassador globale della club culture italiana Marco Carola, la giovane Adieluna, fino alle personalità artistiche italiane della techno conosciuti a livello internazionale, l’icona Joseph Capriati, il tocco groovy inconfondibile di Francesco Del Garda, il dj e producer spagnolo Dennis Cruz e molti altri artisti.

Si comincia il 30 dicembre all’Altromondo Studios con Amelie Lens, si prosegue il 31 alla Fiera di Rimini con ospiti del calibro di Skizzo, Marco Carola, Shermanology, Dennis Cruz, Joseph Capriati e tanti altri. Si conclude il festival il 1° gennaio al Cocorico’.

Una line up di 26 dj per uno speciale festival di tre notti dedicato a tutti gli appassionati di musica elettronica.



venerdì 31 dicembre 2021

Rimini, Villaggio I° Maggio, Via Clerici 5

7° Corrida di San Silvestro

Manifestazione sportiva (competitiva, non competitiva e camminata) che si dipana per le stradine di campagna del riminese sulle distanze di km 10,8 – 5,4 - 1.

Orario: ritrovo ore 8.00; partenze dalle ore 9.30



SPECIALE CAPODANNO A RIMINI



Incendio al Castello

Uno spettacolo di fuochi, luci e suoni incendierà Castel Sismondo. Un momento unico che mette il castello malatestiano al centro di uno spettacolo fra magia e sogno che ci traghetterà verso il nuovo anno fra cascate di fuochi, scie colorate e fuochi intermittenti, con più di mille effetti luminosi suddivisi in vari colori, con forme ed effetti sincronizzati e a tempo di musica.

alle 00.30 e alle 02.00. Ingresso libero



Piazza Malatesta

Malatesta music landscape

Un viaggio musicale dall’hip hop all’elettronica, al repertorio pop-jazz e swing con:

Kelly Joyce, accompagnata dalla DeCanto Band e dal quartetto d’archi dell’Orchestra Gioacchino Rossini di Pesaro. La cantante si cimenta in un repertorio pop-jazz e swing, con escursioni nel cantautorato italiano e canzoni della tradizione francese. .A seguire Frankie hi-nrg mc, artista eclettico che si propone in veste di DJ, offrendo una selezione di musica rap/hip hop ed elettronica, spaziando tra celebri hit, tesori nascosti dell’underground ed interpretando LIVE alcuni dei suoi maggiori successi. La musica accompagna fino al countdown, introducendo gli spettacoli in programma al Castello.

.A conclusione la crew di dj del Satellite Rock Club propone le sue note con una spiccata impronta rock, per un viaggio musicale che spazia dagli anni 70 ad oggi contaminato allo stesso tempo da influenze elettroniche, psichedeliche e sonorità italiane alternative.

Orario:

dalle 18 alle 19.30 spettacolo di percussioni e teatro con fuoco di Rulas Quetzal.

dalle 22 alle 03: Malatesta Music Landscape

Ingresso libero



Piazza Cavour

RDS Party & Paradiso Reunion

Dall’aperitivo a notte, un grande club a cielo aperto dove i dj storici della mitica Riviera by night si riuniscono per dar vita ad una serata nell’atmosfera dei club degli anni ’80 e ’90.

Il programma musicale della serata ripercorrerà in versione moderna gli ultimi 30 anni di hit della musica dance con i dee jay ufficiali della Paradiso Reunion, Gianni Morri, Max Padovani, Paolo Nhe, Michelino & Paolino Zanetti, supportati da artisti internazionali, come il trombettista Stefano Serafini, il percussionista Luca Florian e il violinista elettronico Mark Lanzetta.

Ad aprire la serata, la Academy Deejay Crew di Rimini con DJ Max Monti e la CITY band _ Music Academy Young.



Ala nuova e Giardino del Museo della città

Riviera Nightlife

Una selezione dei migliori artisti locali della Riviera Club Culture di Rimini per un Capodanno all’insegna della qualità musicale. Tra i suoi dj di punta: Niconote live, Ricky Montanari, il duo Club Paradiso, Labiuse, Carebears.

Orario: dalle 19 alle 21 AperiNote; dalle 23.45 alle 03 Riviera Party sound lights video

Ingresso libero



Teatro Galli, sala Ressi

New Year’s Eve Hot&Swing

con Mauro L. Porro's Swing Band feat. Sara Jane Ghiotti e i ballerini di Rimini Swing Aviators

Rimini Jazz Club propone una Notte di San Silvestro in perfetto stile Cotton Club nella Sala Ressi del Teatro Galli, ambientazione perfetta per rivivere l’affascinante atmosfera dei jazz club degli anni ruggenti.

Orario: dalle ore 23.00 alle 02.00. Ingresso libero



Teatro degli Atti

America Latina

Ritmi latini dello staff Grancaribe con i dj set di Rafael Nuñez e dj Naps,. Un percorso danzante dalle Antille al Sud America attraverso i suoi balli e folklore. Si esibiranno ballerini cubani, brasiliani e dominicani proponendo capoeira e tango argentino, musica latina attuale Dembow e reggaeton. Orario: a partire dalle ore 22.30 Ingresso libero



Part, Palazzi dell’Arte

Ritratti di fine Anno: sessione fotografica di ritratti di Enrico De Luigi

Nelle sale dell’Arengo e del Podestà si possono ammirare le opere d'arte contemporanea dell'eclettica raccolta della Fondazione San Patrignano e partecipare a uno speciale set fotografico a tema realizzato dal fotografo Enrico De Luigi all’Arengo.

Orario: dalle 22.00 a notte. Ingresso libero



Domus del chirurgo

Rimini/New York: Redemption songs

Fra i mosaici della Domus, Lorenzo Semprini, Alessio Raffaelli e Massimo Marches propongono uno spettacolo che è una rilettura di canzoni che esplorano la tematica del sogno e sono realizzate in maniera spoglia ed acustica.

Orario: dalle ore 22.00. Ingresso libero senza prenotazione



Museo della Città, sala del Giudizio

Brindisi d’arte in musica

Concerto del Trio Schumann con Silvia Marini (Flauto), Aldo Maria Zangheri (Viola), Monica Micheli (Arpa). Una formazione tanto insolita quanto suggestiva e raffinata grazie alle possibilità tecniche e sonorità così diverse, che insieme si fondono e si adattano per ogni tipo di repertorio, dal barocco, passando dal romantico fino ad arrivare alla musica di pochi decenni fa. A cura di Rimini Classica.

A seguire, tradizionale brindisi di mezzanotte.

Ore 22.15. Prenotazione obbligatoria al numero 0541.793851



Biblioteca Gambalunga

Cinema in Biblioteca

“Harvey" di Henry Koster (Usa 1950)

L’ultimo film del 2022: proiezione della “versione family” di Donnie Darko; come Richard Kelly avrebbe scritto e diretto Donnie Darko cinquant'anni prima. Ore 21.

Immagini suggestive con la storia di Rimini animano il cortile della biblioteca nei seguenti orari: 16-19 e 21-02. Ingresso libero



Cinema Fulgor

Back to the eighties

Nel cinema di Fellini si festeggia l'arrivo del 2023 con un ritorno agli anni '80.

Dopo la proiezione unica come da programmazione alle ore 21:30 (prezzo unico 8 €),

brindisi di mezzanotte con spumante e panettone.

A seguire Back to the eighties. A scelta fra:

Ghostbusters - Acchiappafantasmi (1984) di Ivan Reitman, un cult intramontabile, e

Piramide di paura (1985) di Barry Levinson, un giovane Sherlock Holmes nella Londra dell'800 alle prese con il suo primo caso.

Ingresso intero 8 € - studenti e over 5 € Biglietti online su: Acchiappafantasmi



Palazzo del Fulgor, Part - Palazzi dell’Arte, Teatro Galli, Domus e Museo della città,

Il Capodanno della Cultura

Musei aperti con ingresso gratuito dalle 21 fino alle 2 di notte

Apertura straordinaria anche al Visitor Center della Rimini Romana, che seguirà il seguente orario: 31 dicembre 15.30-19.30 / 20-22. 1° gennaio 15.30-18.30



Rimini, piazzale Fellini

Il Capodanno dei bambini nel Villaggio di Natale e pista di pattinaggio su ghiaccio

Nel cuore di Marina Centro nella splendida cornice del Grand hotel, sorge un villaggio natalizio ‘vista mare’ con casette in legno, una pista di ghiaccio di 500 metri quadrati per pattinare sul ghiaccio e volteggiare con i pattini a due passi dal mare. Per i più piccoli giostre e giochi, mentre un grande tendone sulla Rotonda del Grand Hotel accoglie un’area spettacoli dove per tutto il periodo delle vacanze di Natale si susseguono animazione e spettacoli per tutti. E’ il Christmas Circus Show, dove, fino all'8 gennaio, ogni giorno si susseguono animazione e spettacoli per i bambini e le loro famiglie (ingresso a pagamento) con il clown Polpetta e le mascotte più amate dei cartoni animati che si fanno fotografare con i bambini. Il 31 dicembre, all’interno del circo a partire dalle 21.30, si festeggia il Capodanno dei Bambini con giochi, musiche, balli, animazione...panettone, spumante e dolci per tutti (prenotazioni al numero 338 4654085).

Il villaggio è aperto fino all’8 gennaio, l'accesso in pista e il noleggio pattini sono a pagamento.

Orario apertura villaggio e pista di pattinaggio: feriali 14.30 – 22.00; festivi e prefestivi e vacanze scolastiche 10.00 – 13.00 / 14.30 22.00.

Orario spettacoli al Circo di Natale: Feriali ore 15.30 e 17.30 - Festivi ore 11.00 - 15.30 - 17.30



LA FESTA CONTINUA NEL 2023



1° gennaio 2023 ore 17,30 - 3 e 4 gennaio ore 20,30

Rimini, Teatro Galli

Opera lirica di Capodanno: La Traviata

Ad inaugurare il nuovo anno dal palcoscenico del Teatro Galli sarà ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi.

Ad esibirsi il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli Aps accompagnato dall’Orchestra da camera di Rimini diretta dal M° concertatore Stefano Pecci.

Maestro del coro Marcello Mancini. Regia di Paolo Panizza.

I biglietti sono acquistabili dal 7 dicembre presso la biglietteria ubicata sotto i portici in Piazza Cavour 26, aperta con orario continuato (h 11 – 19) e attraverso il circuito online di Vivaticket. E’ possibile prenotare i biglietti anche telefonicamente e/o via mail.

La fascia di prezzi dei biglietti va da 10 € (biglietti di solo ascolto) a 60 € (platea e prime file palchi centrali). Info biglietteria: 351.6186920 riminiallopera@gmail.com (attivi tutti i giorni dal 7 dicembre)



domenica 1° gennaio 2022

Rimini, spiaggia libera Piazzale Boscovich e Bagno 65 a Torre Pedrera

Bagno di Capodanno

Bagno ghiacciato, bagno fortunato: un bel tuffo nelle acque del mare Adriatico davanti al Presepe di sabbia a Torre Pedrera o alla spiaggia libera di Piazzale Boscovich a Marina Centro. È diventato uno degli appuntamenti sulla spiaggia tra i più attesi delle festività natalizie e sono sempre di più gli ardimentosi che vogliono partecipare al tuffo tra le onde gelate del mare d'inverno.

Ritrovo intorno alle ore 12.00.