Primavera 4, Diotallevi e Marconi del Rimini nella top 11 di 'Sprint e Sport'

| 13:53 - 28 Dicembre 2022

Luca Marconi in azione con la maglia del Rimini PIERINI.



"Sprint e sport", una delle testate più importanti sul calcio giovanile, con tiratura limitata al Piemonte e alla Lombardia, ha selezionato due calciatori del Rimini nella Top 11 del campionato Primavera 4, girone A. Si tratta del difensore Alessandro Diotallevi e dell'attaccante Luca Marconi, entrambi classe 2004. La Primavera biancorossa ha chiuso il girone d'andata da campione di inverno, con 31 punti, frutto di 10 vittorie, un pari e una sconfitta, a +5 dalla Pro Patria, con il miglior attacco (40 reti all'attivo) e la miglior difesa in coabitazione con il Novara terzo in classifica (12 reti al passivo). In classifica marcatori Marconi, miglior realizzatore del Rimini, è secondo con 14 reti, a -2 dalla vetta occupata da Zanaboni.



TOP 11: 1 Lando (Novara), 2 Diotallevi, 3 Ferrara (Sangiuliano City), 4 Sassaro (Pro Patria), 5 Campominosi (Arzignano), 6 Bozzuto (Pergolettese), 7 Ferrari (Pro Patria), 8 Moroni (Sangiuliano City), 9 Zanaboni (Pro Patria), 10 Marconi, 11 Lanzarotti (Novara).