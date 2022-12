Cattolica: per capodanno stop fuochi d'artificio e bevande in bottiglie e bicchieri di vetro

Attualità

| 13:27 - 28 Dicembre 2022

Anche a Cattolica scattano i divieti di utilizzo di fuochi d'artificio, dalle 12 del 31 dicembre alle 24 del 1 gennaio. Il divieto si applica non solo in luogo pubblico, ma anche in luogo privato se "possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su cose o persone in luoghi pubblici o in luoghi privati appartenenti a terzi".



L'ordinanza 235 firmata lo scorso 23 dicembre prevede anche il divieto di vendita e somministrazione di bevande in recipienti di vetro, bicchieri e contentiroi, dalle 20 alle 7 dei giorni 30 e 31 dicembre, nonché 1 gennaio. Divieto anche di consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro, dalle 20 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio. Divieto fino all'8 gennaio di introdurre "bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro in Via Bovio, Via Matteotti (tratto Via Corridoni - Bovio) e P.zza Roosevelt, negli orari in cui è previsto il mercatino organizzato per le festività natalizie e di Capodanno".