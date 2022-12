Eventi

Repubblica San Marino

| 12:02 - 28 Dicembre 2022

Natale delle Meraviglie - foto dalla pagina Facebook di San Marino San Marino, Capodanno con 'la notte dei Giocattoli' al Natale delle Meraviglie.

Trascorso il Natale, la magia delle feste continua a rallegrare il centro storico di San Marino, con “Il Natale delle Meraviglie - Un Viaggio Incredibile” in attesa dell’arrivo del nuovo anno con la festa “La Notte dei Giocattoli”!



Il mondo dei giocattoli sarà infatti protagonista del Capodanno sammarinese che il 31 dicembre animerà Piazzale Lo Stradone con il party “La Notte dei Giocattoli”: la Band guidata dall’Omino Focaccina accoglierà il pubblico con trampolieri, Grinch e balocchi a partire dalle ore 22.00, per trascorrere l’ultima notte dell’anno in allegria con tutta la famiglia.



Ad aprire le danze e infiammare il palco del Centro Storico della Repubblica di San Marino ci sarà l’imperdibile dj set di Mr. Lori G, che insieme alle performance mozzafiato degli artisti “SHOWZER”, saluterà il 2022 per condurci a ritmo di musica nel 2023: un viaggio incredibile all’insegna della musica e del divertimento!



E naturalmente allo scoccare della mezzanotte non potrà mancare il brindisi augurale accompagnato da una dolce fetta di pandoro o panettone.



Il primo giorno dell’anno ritornerà, dopo due anni di stop, alle ore 17.00 al Teatro Titano, il tradizionale concerto di Capodanno a cura della Banda Militare di San Marino diretta dal M° Stefano Gatta: un omaggio musicale alle colonne sonore dei film del cinema italiano con musiche di autori quali Ennio Morricone, Nicola Piovani, Nino Rota, Alessandro Cicognini.



Il Natale delle Meraviglie prosegue fino all’8 gennaio con attrazioni e show incredibili che animeranno piazze e contrade del Centro Storico della Repubblica di San Marino. Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com